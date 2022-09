Whatsapp, cambia todo: la notificación llega en cuanto se conecta

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que siempre cumple sus promesas, considerando que Meta todavía tiene mucho para ti. Esta nueva característica es nada menos que genial.

los Un mundo sin WhatsApp Hoy será difícil, sobre todo porque estamos acostumbrados a enviar mensajes y sonidos sin comunicación. Y luego se usa para enviar fotos y videos para disfrutar con amigos, así como documentos importantes. No menos importante, es la excelente opción comercial para todos los empresarios que desean mantenerse en contacto con los clientes, de manera continua, y ofrecerles una oferta que esté directamente relacionada con Sitio web y comercio electrónico.

En resumen, una serie infinita de funciones más una Para estrenar Que faltaba y sorprendente. ¿Lo descubrimos juntos?

WhatsApp vuelve a cambiar, Metanoticias

el whatsapp Está en constante revolución y es una aplicación que ahora te permite hacer de todo, en cualquier parte del mundo. Si hubo temores por un momento de que la competencia pudiera eliminarlos en un instante, ahora es seguro que nadie puede vencerlos.

Gracias a Meta Team, esta revolucionaria aplicación te permite hacer muchas cosas estando siempre en contacto con todos, dándoles amigos de los clientes hasta el potencial.

A cada actualización se le añaden funciones innovadoras, y esta en particular tiene dejado con la boca abierta Definitivamente es el que todos han estado esperando durante mucho tiempo. La app vuelve a ser en primer lugar la más utilizada y estamos seguros de que nos volverá a sorprender, sin duda.

El equipo de Meta prometió hace un tiempo uno revolución completa Actualizaciones de aplicaciones, incluida esta. Como siempre, se cumplen las promesas y se antepone la privacidad, así como la seguridad de todos los usuarios. y que vas a conseguir con nueva actualización?

Whatsapp: ¿Cuál es la nueva función secreta?

Hay características muy bienvenidas, como la autodestrucción de mensajes después de siete días y también Abandonar grupos sin que todos lo sepan. No solo eso, ya no será posible tomar capturas de pantalla de las conversaciones y enviarlas a todos como se hacía antes.

Será una aplicación seria y profesional, para usar para estar en contacto con amigos o para tu actividad profesional. allá nueva posibilidad Establece una función de alerta cada vez que alguien llama.

Pero ojo, para aprovechar el nuevo servicio tendrás que descargar la app WhastzSeen para instalarla en tu smartphone en Archivo APK. Una vez descargado, simplemente ingrese y escriba el nombre de la persona elegida para que reciba todas las notificaciones cada vez que se conecte al chat.

La persona involucrada no sospechará nada y no sabrá que está siendo controlada de ninguna manera. No es dificil de instalar y uso, lo que le permite comprender si una persona en particular está mintiendo o decir la verdad.