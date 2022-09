Ibra: «Cuando vuelva lo haré con violencia. ¿El Milan es más fuerte que el año pasado, de Kettleri? Es un top, lo digo yo»

MilanNews.it

© Foto por www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic está trabajando duro para volver a los terrenos de juego lo antes posible: sin fecha ni certeza, pero su objetivo es estar listo para enero. En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el delantero sueco explicó cómo iba su recuperación tras una operación de rodilla a finales de mayo: «Bueno, estoy trabajando todos los días para volver. ¿Cuándo volveré? Escucha, puedes contar en eso. Lo haré salvajemente. Se necesita paciencia, eso es. «La clave es ahora».

Milán es más fuerte – Luego Ibra habló sobre el nuevo Milán tras el Scudetto: «Somos más fuertes que el año pasado como grupo. En líneas generales, somos un mejor equipo, el mercado de fichajes en verano tras el Scudetto se ha reforzado y ahora tenemos más suplentes en el banquillo. Me encanta el Milán, está claro. Si no me gustara el Milán, no estarías aquí». Entre los nuevos fichajes, también está Charles de Kettleri, sobre quien Zlatan no tiene dudas: «De Kettleri es el mejor, eso digo yo. Solo hay que darle un tiempo para que crezca».

quiero seguir adelante – Hace unos días, en una entrevista con la Gazzetta, Zvonimir Boban anunció que Ibra debería haber dejado de jugar. Este comentario sueco sobre el croata: «¿Si Boban se equivoca al decir esto? Depende. Si veo a un jugador más fuerte que yo, me detendré. Pero todavía no lo he visto…».