WhatsApp, 3 configuraciones que debes cambiar de inmediato

Si quieres más privacidad en WhatsApp, debes cambiar tres configuraciones.

Muchos usuarios desconocen por completo toda la información personal que proporcionan en la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Por este motivo, hemos seleccionado algunos «remedios» para que puedas utilizar WhatsApp de la forma más segura posible.

1) Oculta tu foto personal

Cuando configuras WhatsApp, además de introducir tu nombre, normalmente también subes una foto de perfil. A partir de ese momento, cualquier persona que tenga tu número podrá ver esta foto, no solo tus contactos.



Para cambiar esta opción: Vaya a Configuración > Privacidad > Foto de perfil.



Aquí encontrarás cuatro opciones sobre quién puede ver tu foto de perfil: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto…, Nadie.

Si solo tienes amigos entre tus contactos, seleccionar “Mis contactos” será suficiente. Aparte de eso, también puedes optar por no compartir tu foto de perfil con nadie o no subir ninguna foto directamente.

2) Ocultar visto por última vez

Si la opción no está desactivada, todos podrán ver cuándo fue la última vez que estuviste conectado vía WhatsApp.



Cuando recibe un mensaje, hay tres marcas de verificación diferentes que muestran información diferente para el remitente. Una marca de verificación gris indica que el mensaje ha sido enviado. Dos marcas de verificación grises indican que el mensaje ha llegado. Dos marcas de verificación azules significan que has leído el mensaje. Esta última opción no es óptima para quienes quieren más privacidad. Si no desea mostrar el recibo de lectura:

Vaya a Configuración > Privacidad > Visto por última vez y en línea.

En la sección «Quién puede ver lo último que vi», seleccione «Nadie».

El único inconveniente es que a partir de ahora no recibirás confirmaciones de lectura mediante marcas azules en los mensajes que envíes.

3) Ocultar cuando esté en línea

Al seleccionar «Como se vio por última vez» en la sección «Quién puede ver cuando estoy en línea» se eliminará la opción para que otros vean cuando estás en línea.

Advertencia: si decide eliminar la ubicación compartida, el acceso al almacenamiento o las fotos, puede perder funciones importantes. Por ejemplo, ya no podrás enviar fotos, utilizar la cámara interna ni compartir tu ubicación.

Para proteger aún más sus datos, también le recomendamos lo siguiente: