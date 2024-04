El Primer Ministro Meloni juega con jugadores de voleibol en el Palazzo Chigi – Noticias

Al final de la reunión, inmediatamente después de la fotografía ritual, la primera ministra Giorgia Meloni pasó unos minutos jugando al voleibol en el patio del Palacio Chigi. Algunos regates en círculo con los jugadores presentes y los campeones de la Copa de Europa de este año: Imoko Conegliano, Allianz Ferro Vole Milano, Reale Mutua Venera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. El Primer Ministro recibió camisetas y balones firmados, mientras que Meloni firmó un balón tricolor que luego fue entregado a las finalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

video El Primer Ministro Meloni juega con jugadores de voleibol en el Palazzo Chigi

«Un hermoso ambiente festivo, no sólo para el voleibol. La Primera Ministra Meloni tiene una gran pasión por este deporte, siempre lo ha dicho. De hecho, vendrá a París a visitarnos y en el programa de disciplinas le gustaría ver Definitivamente hay voleibol y gimnasia rítmica». Así lo afirmó Giovanni Malago, presidente del CONI, al salir del Palacio Chigi después de la reunión de la Asociación de Voleibol Femenino con el Primer Ministro, en la que también participó el Ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abudi.

«Fue una emoción en la Casa de Gobierno. El Primer Ministro reconoció lo que consideramos otra franquicia italiana, que es el voleibol femenino, que ha estado en la cima de Europa durante algún tiempo y este año ha ganado tres Copas de Europa». Así lo afirmó Mauro Fabrice, presidente de la Federación ANSA de voleibol femenino, al salir de la reunión en el Palacio Chigi. “Hemos pedido al Primer Ministro que recuerde que en el deporte se debe aplicar el criterio de subordinación, es decir, tener en cuenta que estos cuatro equipos que hoy están aquí tienen alrededor de 400 patrocinadores y bienes inmuebles que invierten – añadió – un movimiento existente “Con recursos propios, por lo que solo pedimos que se otorgue crédito para el patrocinio deportivo, una regla introducida en la época de Covid que ha funcionado muy bien. El país no perderá ni un euro y generará una economía». Por último, un chiste sobre los intercambios entre los jugadores de voleibol y Meloni en el patio del P. Chigi: «Mientras tanto, el Primer Ministro maldecía que esta norma no hubiera se introdujo después de que dejó de jugar en su juventud, es decir, la regla que establece que «La altura de un libero debe ser más accesible para un hombre que la altura de una niña. Dijo que si hubiera estado allí habría tenido un futuro». «Como jugador de voleibol. Sin embargo, el ensacador lo hizo muy bien y no intentó encestar».

La Primera Ministra Giorgia Meloni recibió en el Palacio Chigi a una representante de los cuatro equipos de voleibol femenino participantes en las Copas de Europa de este año: Imoco Conegliano, Allianz Ferro Vole Milano, Real Mutua Venera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. En la reunión también participan el presidente y secretario general del CONI, Giovanni Malago y Carlo Mornati, el presidente y secretario general de Federvolley, Giuseppe Manfredi y Stefano Belotti, el presidente y director general de la Liga Femenina de Voleibol Serie A, Mauro Fabrice y Enzo Bárbaro.

El Reale Mutua Fenera Chieri '76 está representado por el presidente Filippo Vergnano, el propietario Lucio Zanon, el entrenador Giulio Cesare Bregoli y las jugadoras Kaja Grobelna y Ophelia Malinov. En Imoco Volley Conegliano están el presidente Piero Garbelotto, el entrenador Daniele Santarelli, la capitana Joanna Vološ y Monica Di Gennaro. El equipo Allianz Ferro Vole Milano está formado por la presidenta de la federación, Alessandra Marzari, el director deportivo Claudio Bonatti, el entrenador Marco Gaspari y las jugadoras Myriam Sela y Paola Egono. Finalmente, Igor Gorgonzola Novara, el patrocinador de campo Fabio Leonardi, el director deportivo Enrico Marchionne, el entrenador Lorenzo Bernardi, la capitana Cristina Chiricella y Anna Danesi en el Palazzo Chigi.

