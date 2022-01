WeWard, ecco l’app che permette di guadagnare soldi camminando

Buone notizie in arrivo per tutti coloro che desiderano guadagnare qualche euro extra. È arrivata, infatti, l’app che ti paga per camminare. Ecco come funziona.

Alimentazione, prodotti per la pulizia della casa, vestiti, bollette e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le espese che ci ritroviamo puntualmente a dover sosteniendoe e che vanno a incidere in modo negativo sul bilancio famigliare.

Se tutto questo non bastasse, alle prese con i vari impegni quotidiani, finamo spesso per non prenderci cura di noi stessi e del nostro benessere. Proprio in tale ambito, pertanto, giunge in nostro aiuto un’applicazione che ci permette di guadagnare camminando.

Una valida soluzione, quindi, per tutti coloro che desiderano ottenere qualche entrata extra, prestando allo stesso tempo attenzione alla propria salute. que di quale aplicación si tratta e soprattutto come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, arriva l’app che ti ricorda una cosa fondamentale

Soldi, arriva l’app che ti paga per camminare: tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme come semper più persone riescono a guadagnare un bel po’ di soldi a settimana semplicemente dormendo. Oggi, invece, vedremo assieme come è possibile guadagnare semplicemente camminando. Ebbene sì, è proprio così.

Questo è possibile grazie all”applicazione nosotros che offre la possibilità di ricevere l’equivalente dei Ward direttamente sul conto corrente bancario. Lo que non solo, is possibile anche ricevere premi e trasformarli in donazioni a enti di beneficenza, ma anche buoni sconto, voucher, regali e promozioni. Il tutto a patto che si cammini!

Lo scopo di questa app, infatti, è di combattere gli stili di vita sedentari, incoraggiando le persone a fare ogni giorno 10 mila passi. Ovvero quanti sono i pasi raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per restare in forma.

Soldi, llega la aplicación WeWard: ecco come funziona

Por poter utilizzare questa app bisogna innanzitutto scaricarla da Google Play o Apple Store. Una volta completata tale procedura, il proprio smartphone funzionerà come un contapasi. A questo punto è possibile conquistare dei livelli e ottenere dei Ward.

Entrando nei dettagli, il primo livello è 1.500 passi e permette di guadagnare 1 Ward. Il secondo livello è fissato a 3 mila passi e permette di guadagnare 3 Ward. Nel caso in cui, invece, si facciano 20 mila passi giornalieri, è possibile guadagnare 25 Ward.

Vi sono, inoltre, tutta una serie di funcionalidad aggiuntive, come ad esempio quelle che indicano le caloria bruciate e la distanza percorsa. Al fine di poter registrare quanto effettivamente fatto, però, bisogna ogni sera ricordarsi di premere sul pulsante «convalida passi».” e il gioco è fatto.

Soldi, arriva l’app WeWard: quanto si guadagna

Come già detto, grazie a questa app is possibile ricevere premi, trasformarli in donazioni a enti di beneficenza, oppure ottenere buoni sconto, voucher, regali e promozioni. Mamá cuanto si guadagna? Ebbene, bisogna sottolineare che grazie ai guadagni di WeWard non si riuscirà a sbancare il lunario.

Allo stesso tempo, però, permette di ottenere qualche entrata extra, semplicemente camminando. Il giusto connubio, quindi, per chi desidera guadagnare e allo stesso tempo volgere un occhio di riguardo al proprio benessere. Entrando nei dettagli, come riporta FQ Magazine, grazie a questa applicazione è possibile guadagnare dai 12 centesimi en su, a seconda del livello, ogni 20 mila passi.

What non solo, se qualcuno si iscrive in seguito alla propria segnalazione, is possibile guadagnare 50 céntimos. Semper grazie a questa app, inoltre, è possibile ottenere delle piccole ricomense per rispondere a dei sondaggi o guardare delle inserzioni pubblicitarie.

Grazie a WeWard, quindi, è possibile guadagnare caminando. Se interessati a tale application, pertanto, non vi resta che scaricare l’applicazione in questione sul vostro smartphone e iniziare a muovervi.