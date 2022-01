Estaba rodeado de 124 serpientes, también había serpientes negras y mamba.

Varón de 49 años. David Reston, Fue encontrado muerto en su casa en el condado de Charles, Maryland, donde vivía con al menos 124 serpientes de varias especies, incluidas las venenosas. Según The Independent, el hombre reptil mantuvo terra en estantes de metal.

Las serpientes que se han encontrado, algunas de las cuales son ilegales en Maryland, incluyen pitones, serpientes de cascabel, cobras y mambas negras. La policía ha abierto una investigación sobre la muerte del hombre, pero no creen que sea un asesinato.

más información

David Reston fue encontrado muerto en su casa de Pomfret el miércoles por la noche, rodeado de sus animales enjaulados, algunos de los cuales son tan peligrosos que es ilegal tenerlos como mascotas en los Estados Unidos. No está claro cómo murió y los investigadores aún no han determinado si una serpiente mató a Reston. Los agentes del alguacil del condado de Charles fueron llamados a una casa en el edificio 5500 Raphael Drive en Pomfret alrededor de las 6 p.m. del miércoles después de recibir una llamada de los servicios de emergencia de un vecino, quien dijo que había ido a ver al dueño de la casa, a quien no había visto. Desde el día anterior lo vi a través de una ventana tirado en el suelo.

Serpientes venenosas

Reston, de quien se dice que vivía solo, tenía un permiso válido que le permitía tener serpientes y reptiles, pero según la ley de Maryland, poseer serpientes venenosas es ilegal. Solo dos gotas de veneno de mamba negra de acción rápida pueden matar a los humanos al apagar el sistema nervioso y causar parálisis. Una cobra escupidora puede rociar veneno de sus colmillos en los ojos de su víctima desde una distancia de 10 pies, causando ceguera. Ambas razas son ilegales para tener como mascotas en los Estados Unidos. Se decía que todas las serpientes de la casa de Reston estaban bien cuidadas por su dueño. A los vecinos aterrorizados se les aseguró que si alguna de las otras serpientes escapaba, el frío invierno las mataría antes de que pudieran irse.