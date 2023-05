Wall Street, Actuación en sesión 5 de mayo de 2023

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos iniciaron la última sesión de la semana aumenta en el rango de 1-2%tras publicar los datos sobreOcupación a abril de 2023.

A las 19.20 horas el Dow Jones subía un 1,25% hasta los 33.541 puntos, mientras que el S&P500 subía un 1,52% hasta los 4.123 puntos. El Nasdaq también subió (+1,91% hasta los 12.195 puntos).

Buen día a Apple (+4.57% a $173.37), luego de un diferencial Estados financieros del segundo trimestre 2022/2023.

Centrarse de nuevo en las acciones del sector financiero. Los pequeños bancos regionales siempre son campeones, aunque Pac West Bacorp Sube un 78,3% tras caer un 50,6% en la sesión anterior.

Los inventarios se están recuperando en el sector petrolero, luego de que el precio del crudo en Nueva York (el contrato vence en junio de 2023) repuntara a $71,5 por barril. Chevron y ExxonMobil subieron un 2,67% y un 2,63%, respectivamente.