Vuelve «Jefe de incógnito» con Max Giusti

Tras el gran éxito de la última edición, emitida la primavera pasada, Max Giusti regresa a partir del lunes 9 de enero en horario de máxima audiencia en Rai2 con «Jefe de incógnito», el reality documental que cuenta las historias de emprendedores que deciden asumir el reto de trabajar. durante una semana con Sus empleados están disfrazados: disfrazados, con una nueva identidad y apariencia física, gracias al peinado y al maquillaje. Pero no serán los únicos jefes en disfrazarse: como en las dos ediciones anteriores, Max Giusti saldrá a la cancha y se transformará en Josè, un trabajador de origen chileno que irá en misión en nombre de su jefe, reemplazándolo en algunos ocasiones.

Serán cinco episodios esta temporada que hablarán de nuevas empresas, nuevos emprendedores y nuevos trabajadores que con su trabajo están haciendo grande a nuestro país.

En la primera cita de esta nueva temporada, acudirá de incógnito Claudio Papa, presidente de Dolceamaro, fabricante líder de almendras azucaradas, chocolates y bollería. La empresa, con sede en Monterodone, en la provincia de Isernia, cuenta con 70 empleados, dispone de una fábrica que ocupa una superficie de 8.000 metros cuadrados, además de 1.500 hectáreas de huertos ecológicos de almendros y avellanas, materias primas básicas para la creación de almendras confitadas y bombones de praliné, y exporta sus dulces a una treintena de países de todo el mundo en tamaño Ventas anuales de 9 millones de euros. Durante el episodio, Claudio Papa estará al frente con sus asistentes: María, con quien preparará granos de café cubiertos de chocolate; Elena para el envasado de trocitos de chocolate y almendras confitadas. Gianluca, con quien preparará coloridos macarons; y Liliana, quien elaborará tabletas de chocolate con el presidente. En cambio, Max Giusti, en el papel de Josè, trabajará con Carmela en el producto estrella de la empresa: las almendras confitadas. Durante su misión disfrazada, ¿se las arreglarán el Jefe y Max Justy para pasar desapercibidos? No todo saldrá a tu manera.

La experiencia «Jefe incógnito» permitirá a los jefes, trabajando codo con codo con sus empleados, conocer mejor quién trabaja con ellos y descubrir los puntos fuertes y débiles de su empresa desde dentro. Por otro lado, los trabajadores podrán, sin saberlo, presentarse a sus compañeros, lo que muchas veces se considera esquivo, pero también conocerlos humanamente, y no solo profesionalmente. Suelen ser dos mundos separados y separados que tendrán la oportunidad de conocerse y entenderse mejor.

A los trabajadores, preocupados por trabajar con su jefe o con Max Justi (ambos disfrazados) -para no despertar sospechas- se les informará que se está filmando «Missione lavoro», un neorrealista que cuenta al mundo el espíritu empresarial y los negocios italianos en un Momento difícil y retador, no solo para las empresas sino para todo el país. Una vez finalizada la semana de rodaje de la empresa, los trabajadores descubrirán que han sido apoyados en sus funciones por su jefe y, en algunos casos, por Max Gusti, quien les revelará su verdadera identidad.

En los próximos episodios habrá: una empresa dedicada al sector de la pastelería, una empresa de bolsos y complementos, otra dedicada al cultivo y elaboración de setas, y una empresa especializada en la producción y comercialización de estores enrollables y protectores solares.

Producido en colaboración con Endemol Shine Italia, «Boss incognito» se basa en el formato Undercover Boss creado por Studio Lambert y con licencia de All3media International Limited. Es un programa escrito por Francesca Pecosa (Líder del Proyecto), Alicia Eleutieri, Maria Grazia Gicente y Giuliano Rinaldi. La dirección es Alberto de Pasquale. Productor Ray Corrado Pacetti.