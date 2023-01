Udine, una guardia médica de 28 años, agredida en turno: un compañero enfermo que intentó estrangularla

a residente 28 años Adelaida Andrianifue atacado y sometido a estrangulamiento inicial en la noche del sábado, mientras estaba de servicio Servicios médicos de emergencia en Údine. El atacante fue la voluntad de un paciente al que le aconsejaron que acudiera a él sala de emergencias para algunas ideas de diagnóstico. El hombre amenazó primero a la doctora y luego la vistió. manos en el cuello Intenta estrangularla antes de huir tras alcanzarla jade avene Me acerqué para defenderla. la carabineros Ya habían reconocido al hombre, habiendo corrido poco después de pedir ayuda.

Afini luego publicó fotos del cuello con marcas de dedos y una súplica en Facebook: «Exigimos más proteccion en hacer nuestro trabajo! Hasta que no te ha pasado, no te das cuenta de que una vez todo salió bien pero eso no significa necesariamente que la próxima vez sea igual.” acudir a urgencias por su propio bien; Esto es inaceptable Arriesgas tu vida en el lugar de trabajo Porque uno no está lo suficientemente protegido, porque la atención continuada del médico muchas veces se considera un médico de segunda”.

Este es el ataque del innumerable personal sanitario registrado en Friuli Venezia Giulia. Como lo mencionan las siglas Norsend Y Aceite Fpl Fvg, El 6 de enero en el Centro de Salud Mental de Via Gambini en Trieste, una enfermera fue golpeada por un usuario al que se le había pedido que esperara el parto antes de consultar a los operadores.