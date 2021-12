Voto de jugador, vota por GOTY ahora en la ronda final – Nerd4.life

Estaba disponible en el sitio web oficial de Premios del juego 2021 los Ronda final de la voz del jugador de Dell, que permite a los usuarios de todo el mundo votar por el GOTY del año. Veamos todos los detalles sobre los juegos nominados y cómo votar.

Primero, Puedes votar por este título. Los nominados a los premios Voice of The Game 2021 I:

Cualquier usuario, que haya iniciado sesión con su cuenta de Twitter, Facebook, Google o Twitch, puede hacer esto votar Solo uno de los juegos indicados anteriormente, pero puede cambiar su voto antes de que finalice el conteo. Tendrás hasta el jueves por la mañana. En el momento de escribir este artículo, Halo Infinite está en el número uno, mientras que Metroid Dread está en el número dos, seguido de It Takes Two. Obviamente, solo estamos al principio, por lo que las situaciones pueden cambiar rápidamente.

Te recordamos que la lista de juegos que llegaron a esta ronda consiste en los «sobrevivientes» de las rondas anteriores, que siempre son votados por los jugadores. los Selección de jugador Es solo una de las muchas voces en The Game Awards 2021 y, como siempre, es más intensa como indicador de la popularidad de los juegos que como indicador de calidad. Sin embargo, hay que decir que todos los nominados de este año son de primer nivel y estamos seguros de que a muchos les costará encontrar un juego por el que votar.



Además, no olvidemos que yo Premios del juego 2021 No es solo una colección de premios, sino que también es un gran espacio para que los desarrolladores y editores muestren sus juegos. Por ejemplo, se ha hablado de un nuevo juego de Sonic (¿tal vez?), Pero también de «4 o 5 títulos» a nivel de Elden Ring, al menos según Kelly. También tenemos la confirmación de que Activision no formará parte de la TGA.

