Juventus Malmö Tonight: Una oportunidad para muchos jugadores jóvenes. Allegri: «Debería ser una hermosa velada»

Entrenador de la Juventus Max Allegri Habló en la rueda de prensa a la luz del partido ante el Malmo, partido del que los bianconeri no tienen mucho que decir en cuanto a la clasificación: «Habrá De Winter y Merretti, Sully no puede estar en la lista de jugadores jóvenes». en su lugar. Veremos si les damos a los jugadores que se merecen porque se lo merecen. “Se desempeñan bien. ¿La forma? Con 4-2-3-1 estamos más organizados, dividimos mejor en el campo. Esto no significa que seguiremos este camino durante toda la temporada, también depende de la disponibilidad de jugadores. Mañana es difícil, solo tengo a Bernardeschi de fuera, tendremos que hacer la virtud de la necesidad. ¿Un clima hostil? Va a nevar. , no lo es. Lanzo bombas … Pero tenemos que jugar, divertirnos y ganar. Debe ser una buena noche con una buena victoria. Es importante porque cuando ganas, te sientes mejor. Entrena mejor, te sientes más tranquilo: haz ese trabajo para ganar partidos, es más saciedad y te da serenidad para seguir trabajando «.

Último entrenamiento – Allegri tendrá que lidiar con varias ausencias que no le permitirán sacar un 4-2-3-1 que lo ha hecho bien sobre todo de media en las últimas rondas. La hipótesis de una defensa a tres bandas con Rugani desde el inicio, confirmada por el técnico, junto a De Ligt y una entre Bonucci y Chiellini, la alternativa es un escolta de cuatro con una potencial sorpresa: Malik De Winter como lateral y Alex Sandro al otro lado. Una defensa que claramente no tenía precedentes, pero incluso antes de Salernitana, el técnico lo intentó. En el caso del 4-3-3, Bernardeschi y Dybala se unirán al delantero, Morata más que Kane no está arriba por una patada en el tobillo. Propietario de Rabiot, con dos Locatelli, Arthur y Bentancur.