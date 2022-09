“Volveré a la Juventus a ganar la Champions”: Este es el plan de Conte

Una confianza que hace soñar a la afición tras los tres campeonatos conquistados por el técnico del Lecce en el banquillo de la Juventus.

La aventura de Maximiliano se vuelve cada vez más difícil alegre envuélveme en Juventus. De hecho, el entrenador de la Toscana se ha ganado una especie de confianza en la Juventus después de los resultados y actuaciones negativas en las últimas dos semanas entre el torneo y la Liga de Campeones.

En su mano está la última victoria de calendario de su temporada esta temporada juventus Se remonta al 31 de agosto en la liga contra especias; Desde ese momento, ha habido dos derrotas en Champions y dos empates liga Antes de la derrota final en casa Monza. Así que la tensión sube a alegre, Quien, sin embargo, podrá aprovechar las dos semanas de vacaciones para despejarse y poner orden en Continassa.

Sin embargo, los rumores sobre posibles reemplazos no amainan en el entorno de la Juventus si el rendimiento del equipo no mejora cuando se reanuden las competencias. No obstante, no se excluye que el club pueda optar por reconfirmar alegre O centrarse en un compuesto hasta el final de la temporada en curso y solo entonces encontrar un nuevo personaje al que confiarle el proyecto técnico del equipo desde casi cero.

Mercado de fichajes de la Juventus, el sueño de Conte: «Quiere volver a la Champions»

Entre los muchos mejores entrenadores abordados por juventus Tras la derrota en Monza, el ex Antonio Contigo. Hay que recordar que el técnico del Lecce está asociado con tottenham De un contrato que vence en junio de 2023, pero con opción a renovar. Un perfil que claramente molesta a la dirección de la Juventus, a pesar del polémico divorcio que supuso la separación entre ambas partes.

Al respecto, el periodista Tony dijo: Damaskili A los micrófonos de «radio radio» transmitiendo la confianza que le encomienda ella misma Contigo Sobre un posible regreso a juventus: Antonio Conte es el sueño de los aficionados, pero recuerda que la familia es inolvidable. El salario no es un problema, pero cuando dices que no tienen dinero para ir a restaurantes con otros, no lo olvidan. No es algo que puedas decirle a los corderos. Conte me lo dijo personalmente: “Sueño con volver a la Juventus y ganar la Champions League”.«.