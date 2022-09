‘El diagnóstico temprano puede marcar la diferencia con la enfermedad de Alzheimer’

«La prevención es necesaria para afrontar a tiempo el riesgo de alzhéimer“El médico no tiene dudas María Cristina Gouri, neurólogo y psicoterapeuta, así como director científico del curso «Enfermedad de Alzheimer. Novedades terapéuticas y últimos descubrimientos científicos – Pollicino» firmado por Consulcesi, líder italiano en formación en ECM para profesiones del sector de la salud. Con motivo del Día Mundial Deenfermedad de alzheimerEl experto destaca la importancia del diagnóstico precoz antes de que la enfermedad empeore hasta el punto de incapacitar al paciente y su familia: “Siempre hemos sabido cómo nuestros hábitos y estilos de vida influyen en el riesgo de enfermedad explica el especialista. Es posible proteger nuestro acervo de conocimiento, pero sabemos y aún hacemos muy poco. No debemos olvidar a las familias y amigos cuyas vidas se vieron trastocadas por el diagnóstico de Alzheimer«.

Dra. Jury, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer?

«La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo que afecta el sistema nervioso central. Específicamente, es un trastorno neurocognitivo que reduce gradualmente las capacidades mentales de los pacientes hasta que interfiere con el funcionamiento normal de las actividades diarias».

¿Cómo se expresa?

«Los síntomas asociados con esta enfermedad son multifacéticos. En general, la enfermedad de Alzheimer se manifiesta por un deterioro de la memoria, el lenguaje y la orientación espacial y temporal. El síntoma más común es, sin duda, la pérdida de memoria que puede deteriorarse hasta el punto en que el paciente ni siquiera reconocer a los miembros de su familia nunca más».

¿Cómo se puede distinguir el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento de la enfermedad de Alzheimer?

«La discriminación es muy importante. La interrupción de la memoria no siempre es necesariamente una llamada de atención para la enfermedad de Alzheimer. Los llamados «olvidos», los clásicos «lapsos de memoria», por así decirlo, son una característica de la moda. Al contrario. También es cierto. Quiero decir, si no lidiáramos con episodios esporádicos, ciertos comportamientos no deberían subestimarse».

¿A qué edad pueden desarrollarse los síntomas de la enfermedad de Alzheimer?

«La vida media es después de los 60 años. Aunque la esperanza de vida es prolongada, es más probable que los síntomas de Alzheimer aparezcan a una edad muy avanzada. En este caso, estamos hablando de un inicio. Tardío».

¿Cuántas personas están afectadas hasta ahora?

«La enfermedad de Alzheimer es la forma más prevalente del trastorno neurocognitivo. En Europa, con tres millones de casos, representa el 54 % de todos los tipos de demencia, y solo en Italia afecta a alrededor del 20 % de la población mayor de 60 años por un total de más de 630 mil casos”.

¿Existe una predisposición genética?

«Aparte de algunas formas (raras) que indican ciertas predisposiciones genéticas, mucho depende en general de nuestra reserva cognitiva».

diciendo?

«Cuánto practicamos nuestra actividad cognitiva durante la edad adulta, y luego después del final de la escuela. Por eso es necesario leer o, por ejemplo, participar en una exposición de arte. La reserva cognitiva es un elemento protector para nuestro cerebro y ralentiza deterioro cognitivo.»

¿Cuáles son los principales factores de riesgo?

«Disfrutar de una vida sana y equilibrada es sin duda esencial. Aunque, cabe señalar, lamentablemente, las causas subyacentes de la enfermedad de Alzheimer aún no se han establecido. Todavía no tenemos respuestas específicas al respecto».

¿Cuál es el efecto de la nutrición?

«Claro, juega un papel importante. Pero en el caso de las enfermedades cerebrovasculares, como la aterosclerosis, estamos seguros de que la diabetes es un factor de riesgo importante, no se puede decir lo mismo de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, sería mejor. Para reducir abusos dietéticos, especialmente los asociados al consumo de grasas y carbohidratos, ni que decir tiene que el tabaquismo y el alcohol son muy dañinos.”

¿Se aplica lo mismo a los deportes?

«Sí. Estudios recientes han demostrado que el ejercicio también mejora la oxigenación cerebral. Por eso es muy importante no llevar un estilo de vida sedentario».

¿Existe una cura para la enfermedad de Alzheimer?

«La investigación ha avanzado mucho en esta dirección. Hay medicamentos que pueden prolongar el nivel de acetilcolina dentro de las sinapsis en el cerebro. La acetilcolina es un neurotransmisor, o una sustancia que tiene la tarea de difundir los impulsos nerviosos entre las neuronas conectadas a través de un sinapsis».

En cambio, un remedio práctico para preservar la memoria.?

«Haz una semana de crucigramas o lee libros. ¿Sabes cuando se dice que hacer crucigramas ayuda a mantener el ‘entrenamiento cerebral’? Nada es más saludable. Es muy importante ejercitar y estimular nuestras funciones cognitivas constantemente. Pero la verdadera cura es la prevención .”

¿Cuál es la importancia de la prevención?

«La prevención es clave. El diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en la progresión de la enfermedad de Alzheimer».

La enfermedad de Alzheimer también afecta la vida de los familiares del paciente. ¿Cual es tu consejo?

«En primer lugar, es muy importante que los familiares de un enfermo de Alzheimer se den cuenta de que están en presencia de una persona enferma. Un padre que ha perdido la memoria histórica, y que tiene dificultades incluso para reconocer a sus hijos, es un individuo que ha perdido completamente su identidad. Esto debe quedar claro. Entonces, hay una cosa más: el testamento vital. La persona con Alzheimer tiene todo el derecho a estar informada y elegir su futuro. El resto, sugiero vivir el hoy y no desperdiciando un solo momento de la vida».