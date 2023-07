Vodafone: smartphone desde 3,99 € al mes con todo ilimitado y bloque de precios de 24 meses – MondoMobileWeb.it | Noticias | telefonía

comienzo A partir de mañana, 18 de julio de 2023sujeto a cambios, en i tiendas Vodafone uno estará disponible nueva promoción Dedicado a mostrar ataque del operador nombre de la cosa Bronce Plusa medida que los clientes que lo hayan activado podrán hacerlo Combina la compra a plazos de un smartphone Samsung u Honor a un precio reducido de 3,99€ al mes.

Según lo dicho por MondoMobileWebY A partir del 10 de julio de 2023 La nueva oferta ya está disponible en las tiendas Vodafone Bronce más 9,99 euros al mes en versión ataque del operador Para los que solicitan la posibilidad de portar el número De Iliad, Fastweb y algunos operadores virtualesque incluye Minutos y mensajes ilimitados y 70 GB con posibilidad de conseguirlo GB ilimitados y precio bloqueado durante 24 meses por activación con método Smart Payment.

Entonces, a partir de mañana, NEI Historias Desde el operador estará disponible un Promoción de smartphone dedicada a esta oferta.

De esta forma, los vendedores de Vodafone podrán Propuesta para comprar un smartphone a plazos Para nuevos clientes que se activarán a través de Portabilidad (proveniente de los operadores de destino) Tipo de pantalla ataque del operador Bronce Plus.

iniciativa que será válida hasta nuevo avisoSin embargo, estará disponible. Solo para clientes que utilizan los sistemas informáticos heredados del operadormientras que no se activará para aquellos en los nuevos sistemas el siguiente.

Smartphones Samsung y Honor en promoción para algunos nuevos clientes de Vodafone

En detalle, gracias a esta promoción, los clientes que se hayan suscrito a Vodafone Bronce Plus con portabilidad de determinados operadores podrán comprar Por ejemplo Samsung Galaxy A14 5G y Honor Magic 5 Lite 5Geste último al mismo costo mensual tanto en la versión de 128GB como en la de 256GB.

No se excluye que los nuevos clientes que se hayan suscrito a Bronze Plus se ofrezcan en las tiendas Vodafone junto con smartphones no mencionados anteriormente.

Honor Magic 5 Lite 5Gcomo se indica en el comunicado 128 GB eso 256GBSe podrá adquirir con Vodafone Bronze Plus en la edición Operator Attack a un coste de 3,99 euros al mes durante 24 mesesSolo con Tarjeta de crédito. Se esperaría un Anticipo único de 29,99€.

en lugar de, Samsung Galaxy A14 5G Pueden adquirirlo los nuevos clientes de Vodafone Bronce Plus al 4,99 euros al mes durante 24 mesescon Tarjeta de crédito o Localización SEPA SDD. A. Galaxy A14 planeado Anticipo único de 9,99€ (Si se compra con Tarjeta de crédito) tu odias 39,99 € por única vez (Si se compra con Localización SEPA SDD).

Las mismas promociones en estos dos smartphones ya se ofrecen desde hace unas semanas a través de la Promo Veranoen este caso, sin embargo, destinado únicamente a Clientes nuevos y existentes de Vodafone (es decir, aquellos con ofertas de red fija y móvil) y con algunos servicios adicionales incluidos gratis durante un mes.

En general para la compra de smartphones con Vodafone a través del servicio El teléfono no es problema (Tratado de No Proliferación)y pagar la cantidad requerida en general 24 cuotas mensualestal vez progresando y posible Cargo por retiro anticipado Que se reduce continuamente a medida que te acercas al final de tu cuota.

Además, independientemente del modelo de teléfono inteligente seleccionado y la oferta móvil asociada, un El coste de activación de la prima es de 9,99 euros para nuevos clientescon un coste adicional de 10€ para algunos clientes de Vodafone que se pueden recargar.

Tenga en cuenta que todos los clientes existentes de Vodafone que compren un dispositivo a plazos a través de una promoción dedicada activarán automáticamente el programa Club Vodafone 6 meses TNPY A un precio reducido de 9,99 € durante 6 meses.

¿Qué incluye la oferta Vodafone Bronce Plus?

en detalle, Vodafone Bronce Plus Básico incluye minutos ilimitados A todos los números fijos y móviles nacionales, Mensajes de texto ilimitados a todos los números nacionales, 70GB de tráfico de internet móvil 4G y servicios estándar incluidos, todo a un costo 9,99 euros al mes con un cargo El balance restante.

En cambio, los nuevos clientes que eligen el método de pago Pago inteligente (Ofrecen tarifa de renovación para una tarjeta de crédito o cuenta corriente), ellos también lo obtienen GB ilimitados de tráfico de datos y precio bloqueado durante 24 mesesTodo por el mismo costo mensual.

Con este mecanismo, GB ilimitados asociados con la oferta dentro de los 10 días posteriores a la activación (para algunos incluso dentro de los 7 días). Si la pantalla principal está desactivada, los gigabytes adicionales se desactivan en su lugar.

como siempre, GB ilimitado está sujeto a las condiciones de uso correcto y legítimo. No hay límites de velocidad.

Para suscribirse al nuevo Vodafone Bronze Plus hay que dar soporte a nuevos clientes A los 10 € de coste de compra de una nueva SIM se añade el coste de activación de 0,01€. La oferta se puede activar con la capacidad de portar el número De Iliad, Fastweb y algunos operadores virtuales (Excepto Kena, Very Mobile, ho. Mobile).

Cabe señalar que, tanto para la versión Operator Attack como para la versión winback, la pantalla Vodafone Bronze Plus permanecerá disponible para suscripción en las tiendas del operador hasta al menos el 31 de julio de 2023sujeto a cualquier cambio.

con respecto a Oferta con precio fijo por 24 meseseste Se activa automáticamente solo si, en el momento de la activación en la tienda, el nuevo cliente elige Smart Pay como método de pago (débito automático en tarjeta de crédito o cuenta corriente), o si está activado en Convergencia con el cálculo del coste mensual de la línea de móvil en la factura del fijo de Vodafone.

Para verificar la existencia real del precio bloqueado de 24 meses, se recomienda preguntar, como siempre Resumen del contrato del espectáculo que quieras activar, tal y como exige la última normativa.

Como la promoción está vinculada a la activación con cargo en el método de pago automático Smart Pay o en la factura de tu teléfono fijo, La tasa bloqueada de 24 meses caducará si cambia su método de pago y pasa a debitar el crédito restante.

Acceso prioritario 5G durante un mes y otros detalles

En algunos casos, cuando la oferta de Ataque al Operador está activada, el complemento puede ofrecerse en las Tiendas Vodafone de la opción gratuita Acceso prioritario 5G un mesque puede ser Prueba a navegar con 5G y el prioridad de acceso En el caso de tráfico pesado, con Desactivación automática Al final del mes gratis.

Con esta promoción, al final del mes de prueba gratis, Vodafone ofrece la activación del Acceso Prioritario 5G a un precio promocional de 1,99 € al mes.

En general, con las ofertas de Vodafone, Minutos y SMS ilimitados incluidos en el paquete son válidos bajo los principios de buena fe y equidad.

En cuanto al tráfico de datos, si el cliente consume todos los gigas durante el mes, La conexión a Internet se bloquea automáticamente.

Tal como exige la ley, también se podrá utilizar el giga incluido en el método puntos de atracción Sin costes adicionales, mientras que los no utilizados a final de mes no son acumulables con los abonados en la próxima renovación.

en Roaming dentro de la Unión Europea (y de momento también en Reino Unido) Es posible utilizar minutos y SMS en las mismas condiciones nacionales, mientras que para navegar por Internet existe un giga mensual máximo, calculado con la fórmula aplicable.

Con Vodafone Bronze Plus, Incluido gratis También algunos servicios adicionales, como los servicios de disponibilidad. Llámame y convocaY escucha a mensaje de vozY Sistema de respuesta automática directa 414 Para averiguar su saldo restante, elCosto cero para un plan SIMel Cancelación de la tarifa del servicio de continuidad (hasta 48 horas) Cuando el saldo restante se vuelve negativo y el Devuelve el recibo a los mensajes de texto.todo para permitir que el cliente no pague ningún costo adicional.

En las nuevas tarjetas SIM de Vodafone siempre está preactivado el plan tarifario básico Vodafone 25 nuevoque también incluye el Servicio Pasaporte inteligente + En roaming países fuera de la UE solo si se utiliza.

con Pasaporte inteligente +a expensas de 3 euros por día Es posible obtener 60 minutos (30 minutos y 30 minutos) y 500 MB de tráfico de datos por día en Suiza, Turquía, Albania, Mónaco, San Marino y EE. UU. Para el resto de países hay disponibles diferentes paquetes que cuestan 6€.

Por último, hay que recordar que en las tiendas físicas los nuevos clientes también pueden activar servicios opcionales Club Vodafone A 0,99 € al mes el primer mes, luego con renovación 2,99 € al mes (Previamente ofrecido a €3.99 por mes inmediatamente) Guau Rete Sicura 2.0 por 1,99€ al mes.

