Xbox no estará en E3 2023, confirma Microsoft, pero el evento será co-transmitido – Nerd4.life

microsoft confirmó elausencia a xbox enE3 2023pero aún promete apoyo externo para el programa con su evento de presentación, que también se transmitirá desde los canales E3 como parte del evento digital, aunque sigue siendo una presentación independiente.

Se confirma así oficialmente la ausencia de la Xbox, después de que Nintendo también mencionara en los últimos días el hecho de que no estará presente en el E3 2023 y Sin playstation sony Cosa que ya no es noticia, teniendo en cuenta que la compañía japonesa abandonó la exposición organizada por la Agencia Espacial Europea hace ya varios años.

Como se anunció junto con la fecha de lanzamiento de Starfield, Xbox realizará una conferencia de presentación el 11 de junio de 2023, a la que también seguirá un evento específicamente dedicado al RPG espacial de Bethesda. Estos eventos no formarán parte oficialmente del E3 2023, pero seguirán estando incluidos en la sección digital del programa de este año.

Con esta iniciativa, Microsoft ha confirmado que no formará parte oficialmente del E3 2023 y no estará ubicado físicamente dentro de las instalaciones de la feria, pero aún tiene la intención de apoyarlo. Esperamos presentar Xbox Game Show el 11 de junio y compartiremos más detalles más adelante. Sindicación de nuestros eventos como parte de E3 Digital Pero no estaremos en el escenario del E3″, dijo un portavoz de Microsoft a IGN.

E3 2023 marca el regreso del antiguo espectáculo, completo con un evento en existencia y una audiencia física, pero Xbox, PlayStation y Nintendo no serán oficialmente parte de él.