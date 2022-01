Vlahovic hacia la Juventus. Pancartas con amenazas y crímenes en torno a los franceses: «Se acabó para ti»

La ira explotó en Florencia después de que las últimas noticias del mercado de transferencias se acercaran inequívocamente Dusan Vlahovic para la Juve. El delantero de la Fiorentina, autor de 17 goles de Viola en esta primera parte del torneo y máximo goleador de la Serie A con Immobile, podría marcharse pronto a la Juventus siguiendo los pasos de bernardeschi mi una iglesiaY esto ha llevado a algunos aficionados a ir mucho más allá.

Cerca del estadio Franchi frente a hombres de italianoY aparecieron varias pancartas con etiquetas racistas hacia el jugador, las mismas pancartas que utilizó la afición del Atalanta al margen del partido de campeonato y que llevaron al Viola Club a exigir respeto por su delantero. No solo. Otro letrero con tonos graves colgaba sobre las puertas: «Tus guardias no te salvarán la vida, se acabó para ti». La situación en torno al jugador ya estaba en ebullición después de que Commisso anunciara el deseo del serbio de no renovar contrato. La tensión que llevó al jugador a rodearse de sus guardaespaldas para sentirse más seguro deambulando por la ciudad. De ahí la amenaza franca y alterada que aparecía por la noche.