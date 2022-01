le 5 FASI di una PANDEMIA, gli esperti ci dicono a che punto siamo con il CORONAVIRUS » ILMETEO.it

COVID: le 5 FASI di una PANDEMIA, gli esperti ci dicono a che punto siamo con il CORONAVIRUS

Las 5 FASI de una PANDEMIAA che punto siamo con l¿una PANDEMIA del coronavirus? Omicron segnerà la fine, o quantomeno, la decadenza? el doctor antonio fauciconsulente medico del presidente Usa Biden per il Covid, ha tracciato la strada dell’evoluzione del virus parlando delle 5 fasi paniche.

Illinois mondodice Fauci, porque come riporta il Corriere della Sera, è ancora nella prima fase, con un impatto ancora molto negativo sul globo intero. Le fasi sono sucesivo

– desaceleración,

– el control,

– la eliminación e

– La erradicación.

Vediamo nel dettaglio cosa significa. La prima, pandemia activa, crítico de impacto, es quella che stiamo vivendo da circa due anni, ovvero, conoscere il virus e cercare in tutti i modi di frenarlo. La segundala desaceleraciónè dovuta al fatto che le persone man mano si contagiano e acquisiscono un’immunità (che può essere più o meno duratura). Quando c’è stata la pandemia dell’influenza Spagnola non c’erano i vaccini, allora la decelerazione era legata all’enorme numero di contagiati. Nel caso del Covidinsieme ai guariti, ci sono anche le persone che acquisiscono immunità grazie ai vaccini.

La terceraIllinois controlarlo (o fase endémica), vuol dire ridurre la morbosità della malattia a un livello tale per cui non costituisca più un problema di sanità pubblica. L’obiettivo può oggi essere perseguito attraverso la vacunación de masa. La fase endémica è quella che ha, ad esempio, il virus dell’influenza stagionale: non è così vero, però, che non crei del tutto problemi di sanità pubblica, dato che ogni anno bisogna rinnovare la campagna vaccinale e ogni anno l’influenza costa tra le 8.000 e le 10.000 vite umane.

La cuarta, eliminacionvuol dire che quella malattia non viene più rilevata per almeno tre anni in una determinata area geografica, come avvenuto per la poliomielite nella regione OMS europea dal 2001. Infine, la quinta, la erradicaciónsi ottiene quando il virus è stato eliminato dal globo. L’unica malattia infettiva che è stata eradicata finora è il vaiolo.