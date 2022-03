¡Vlahovic gritando con el premio de la Juventus arriba!

allí juventus Comenzó su segunda carrera de manera excelente, también gracias al notable mercado de reparación de transmisiones. De hecho, la dirección de la Juventus ciertamente ha fortalecido al equipo con dos fichajes de alto perfil como Zakaria y, sobre todo, Dusan Vlahovic. El delantero serbio, ex Fiorentina, tuvo un efecto devastador en los bianconeri, a pesar de un ambiente muy diferente al de Viola.

Su hambre de gol y determinación devolvieron la fuerza y ​​el espíritu de la anciana. En reconocimiento a esta influencia excepcional, Vlahovic ha sido galardonado con el AIC como jugador del mes Febrero. A continuación se muestra el comunicado de prensa preparado por la Asociación Italiana de Futbolistas:

En febrero de 2022, Dusan Vlahovic marcó tres goles en cuatro partidos. Tres goles no baladíes, alcanzados en la victoria de la Juventus dos veces sobre Verona y Empoli. Fueron estos goles los que le permitieron acumular 60% de los votos De los compañeros Aic se registraron y les pegaron claro Hamed Jr. Traoré Para Sassuolo, Adrian Tamese de Verona y Gaston Pereiro de Cagliari. Pero su victoria va más allá de los goles (incluso Pereiro, por ejemplo, marcó tres, que es clave para sacar al Cagliari del descenso, y quizás lo más importante). Esto se debe a que no ha sido un mes normal para Vlahovic, que en los últimos días del mercado de fichajes de enero pasó de la Fiorentina a la Juventus, un fichaje importante para un jugador de 22 años».

Premio Valhović, Juventus

“No era una conclusión inevitable, por lo tanto, que Vlahovic Continúe justo donde lo dejó, con un nuevo equipo, nuevos problemas, una nueva forma de jugar, y en su lugar sucedió. Inmediatamente fue serbio’inyección de adrenalina Directo al corazón de un equipo que lo necesitaba desesperadamente. Una vez que fue incluido en el equipo, los fanáticos se volvieron más bulliciosos, los contactos sociales de la Juve se volvieron más alegres y sus compañeros de equipo se volvieron más alegres. Renace Morata, que iba a ser sacrificado en esta historia. Primero contra Verona Marcó a los 12 minutos, pero en ese partido, como en el siguiente, hizo mucho más: defendiendo el balón, golpeando profundo cada vez que uno de sus compañeros levantaba la cabeza, intentando hacer tiros para sí mismo (ya es bianconero con más intentos a los 90 minutos de Dybala, que promedia desde más lejos y pega al arco con un grado mucho menor). Le cuesta jugar al fútbol, ​​pero las cosas difíciles son las que se les pide a los grandes jugadores y parece que lo hace con ganas”.

«por esta razón cobertura De su mes lo tomajúbilo enojado En retomar el partido con Empoli, cuando pudo tomar posesión y mantener la posesión en medio de tres oponentes a través de un pitido de falta. Porque eso es parte del trabajo de Vlahovic y no es menos importante que los dos goles que marcó en ese partido, primero el portero y el defensa sentándose con una baza, y luego con un touchdown tras un gran control. No evaluaremos su carrera hasta dentro de meses y la Juventus no se puede conformar con su entusiasmo por resolver partidos, pero como se dice frívolamente en estos casos: El que empieza bien se lleva la mitad de la batalla.«.

Muelle Francesco Vicciotti