Virus Zombie, seis microbios aislados en permafrost. «Listos para despertar al cambio climático»

el Cambio climático Esto también significa virus más agresivos. Los investigadores identificaron seisvirus zombique están siendo desatados en el mundo en este momento por el cambio climático. Están retenidos en la antigua capa de permafrost. El aumento de las temperaturas puede ‘liberarlos’ a medida que los glaciares se derriten más rápido.

Virus mortales atrapados en el permafrost: ¿cuál es el riesgo del cambio climático?

No es un tema nuevo. Ya escribimos sobre eso aquí. Los estudios que informan virus mortales congelados en permafrost no están aislados. Los virus se han encontrado en la lana de mamuts, momias siberianas, lobos prehistóricos y los pulmones de una víctima de la gripe enterrada en el permafrost de Alaska.

En esta ocasión, un equipo internacional de investigadores de instituciones de Rusia, Alemania y Francia advierte que estamos subestimando «el riesgo de que las partículas virales antiguas sigan siendo infecciosas».

Peor aún, creen estos científicos, «el riesgo aumentará en el contexto del calentamiento global, ya que el deshielo del permafrost continuará acelerándose». Libera algunas enfermedades que han quedado atrapadas en el hielo desde tiempos prehistóricos.

El equipo, que incluye expertos en genómica, microbiología y ciencias de la tierra, algunos de los cuales han estado rastreando virus zombi resucitados durante casi una década, publicó sus hallazgos en diario de virus febrero pasado.

Aquí hay seis microbios congelados durante mucho tiempo que los científicos desenterraron del registro fósil del rápido deshielo del permafrost.

Seis antiguos microbios atrapados en el permafrost

impacto

Sí, es potencialmente fatal. A fines de la década de 1990, el patólogo sueco Johan V. Hölten encontró una reserva de ARN del virus de la influenza de 1918 en los pulmones de una mujer que había muerto a causa del virus casi 80 años antes. El Dr. Hultin buscaba deliberadamente muestras de influenza que pudieran ayudar a los investigadores médicos a comprender mejor cómo combatir futuras pandemias. Pero su descubrimiento fue El primer indicio de la facilidad con la que los virus mortales pueden conservarse en el permafrost del Ártico. Hultin, en colaboración con el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de EE. UU., exhumó el cuerpo de una anciana inuit enterrada en una fosa común de víctimas de la gripe cerca de una aldea remota en las afueras de la ciudad de Brevig Mission, en Alaska. Gracias al permafrost, el ARN del virus de la gripe está tan bien conservado que los investigadores han podido secuenciar el genoma completo de la cepa de 1918.

Virus de 48.500 años revivido del permafrost siberiano: replicado por científicos en laboratorio

virus siberiano

Pithovirus sibericum, extraído por primera vez del permafrost siberiano en 2014 a una profundidad de 30 metros, es uno de los pocos virus que se pueden ver con un microscopio óptico normal. P. sibericum tiene un tamaño aproximado de 1,5 µm Es siete veces más grande que el virus moderno que infecta a los humanos., que típicamente varían en tamaño de 20 a 200 nm. Científicos franceses del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad de Aix-Marsella (CNRS-AMU) han resucitado al zombi P. sibericum de 30.000 años de antigüedad. «Esta es la primera vez que vemos un virus que sigue siendo infeccioso después de tanto tiempo», dijo el profesor Claverie del CNRS-AMU.

«La facilidad con la que se aislaron estos nuevos virus sugiere que las partículas infecciosas de virus de muchos otros huéspedes eucariotas no probados son [compresi gli esseri umani e gli animali] Probablemente todavía sería abundante en el antiguo permafrost».

Virus Molever siberiano

Se encontró Mollivirus sibericum congelado junto con especímenes de permafrost siberiano de 30.000 años de antigüedad, como P. sibericum. Ligeramente más pequeño que P. sibericum (0,6 µm), M. sibericum es otro virus gigante que no representa una amenaza para los humanos o los animales, pero su proximidad a P. sibericum hizo que los científicos temieran que el permafrost estaba lleno de patógenos que aún no eran viable.

«No podemos descartar que virus remotos de humanos (o animales) antiguos en Siberia puedan resurgir a medida que se descongelan las capas de permafrost. Clavery, Abergil y sus coautores escribieron sobre un estudio de 2015 sobre el Ártico y/o la perturbación industrial.

Virus pandora y virus mamut

Eran tanto el virus Pandora gigante como el virus del mamut gigante. Descubierto en una pila de hielo y lana de mamut congelada de 27,000 años de antigüedad A orillas del río Yana, Rusia.

Al igual que los antiguos virus gigantes del pasado, se ha demostrado que P. mammut y M. mammut pueden matar las amebas.

En el estudio de este año, Clavery, Abergil y su equipo revelaron la nueva cepa del virus Pandora a un cultivo de otras amebas, así como células humanas y murinas. Este paso fue parte de un protocolo estándar para verificar que los virus no puedan infectar células de mamíferos. Las amebas, en esencia, se utilizan como cebos. Si bien ambos virus afortunadamente no lograron infectar células humanas y de ratones, los investigadores no creen que sea el momento de respirar aliviados todavía.

Sin embargo, las conclusiones no son tranquilizadoras. Sigue siendo «legítimo considerar el riesgo de que las partículas virales antiguas sigan siendo infecciosas y se reciclen debido a la descongelación de las antiguas capas de permafrost», escribieron.

Virus del lobo (Pacmanvirus lupus)

viejo Un pariente del virus de la peste porcina africanalupus pacmanvirus, se han encontrado Los intestinos de un lobo siberiano congelado de 27.000 años fueron descongelados. Los restos de este lobo siberiano (Canis lupus) se encontraron en el mismo sitio del lecho del río Yana donde se encontró el mamut ferus.

Al igual que otros grandes virus antiguos, el P. lupus todavía puede volver a la vida y matar las amebas, incluso si ha estado fuera desde el Mesolítico o el Mesolítico.

viruela

La viruela no necesita presentación. Según la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, esta brutal enfermedad fue erradicada oficialmente en todo el mundo en 1980. pero en 2004Y científicos franceses y rusos. Encontraron viruela dentro de una momia siberiana de 300 años congelada en la tundra República de Sakha en Rusia. La historia de las momias se remonta a las tumbas hechas a toda prisa durante una epidemia de viruela a finales del siglo XVII y principios del XVIII en la región del noreste de Siberia. Cada uno de los sitios arqueológicos consistía en tumbas de madera congeladas enterradas en permafrost, pero la inusual tumba de viruela estaba llena de cinco momias congeladas. Los entierros individuales eran una práctica tradicional en la región en ese momento, y un análisis más detallado de los investigadores sugirió esto. Los cuerpos fueron enterrados rápidamente después de la muerte.. Para los autores del nuevo artículo publicado en Virus, el descubrimiento de la viruela en 2004 muestra lo peligrosas que pueden ser las explosiones virales al descongelarse el permafrost.

«Quizás por razones de seguridad/normativas, no se han realizado estudios de seguimiento que intenten ‘reanimar’ estos virus (afortunadamente)», escribieron los autores. Pero esto no significa que estos virus puedan sobrevivir por sí solos a partir de ese momento. El aumento de las temperaturas continúa descongelando el vasto paisaje del norte regiones como Siberia y Alaska.

