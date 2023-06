«No es un crimen»: Oretta Berti, La explosión es tan dura

Las palabras pronunciadas por Oretta Bertie por un motivo tan cercano a su corazón son sin duda intensas.

Sabemos Urietá bertie Por su talento musical, por su Aries y sonriente serenidad que lo distingue. La cantante ha experimentado un resurgimiento propio éxito Gracias a las últimas colaboraciones con artistas muy jóvenes y la participación en Fiesta de San Remocomo invitado y como concursante.

allá grande Así, la música italiana puede expresarse y recibir mucha atención. atención de los medios En cuanto a los conceptos explicados.

Afortunadamente, mi canción querida usa bien su poder, El poder en las palabras Y la resonancia la obtienen gracias a su notoriedad.

De hecho, Bertie la desabrochó al comienzo de un programa. mes del orgulloo el plazo asignado para reclamaciones de derechos comunitarios LGBTQ+.

Conflicto generacional

Oretta Bertie anunció su estado apoya a la comunidad LGBTQ+ en el primer día del Mes del Orgullo; La publicación fue compartida en sus palabras y compartida. MujerPOPque no sobra agujeros para el cantante surgir.

Casi una lucha entre la vieja y la nueva generación, sin embargo, los más abiertos y abiertos pertenecen precisamente a la generación anterior: escribió DonnaPOP, describiendo la publicación en palabras de Orietta Berti, «arisaofficialfc aprende de @bertiorietta». La referencia se relaciona con las palabras de Arisa con respecto a los homosexuales pronunciadas durante una entrevista, que ella estaba golpeó duro Por miembros y aliados de la comunidad LGBT+.

Las palabras de Ally Bertie

Oretta Bertie, con una declaración sorprendente, se puso del lado de la comunidad LGBTQ+: «No voy en carrozas del orgullo porque a los 80 mi cabeza da vueltas, pero Espero que todos los homosexuales no se sientan mal.. El amor no es un crimen Cuando amas, no lastimas a nadie.. Mi vida siempre se ha enriquecido con gente gay que ha trabajado conmigo y me ha enseñado prácticamente todo”.

Las palabras de Bertie claramente llevaban algo un poco retroMuy poco, en el lenguaje, menciona las frases utilizadas por los activistas homosexuales. Por importantes que sean las palabras escogidas, en este caso el mensaje es una contribución inequívoca a la causa LGBTQ+ ya la reivindicación de los derechos de la sociedad. Entonces se puede calcular Orita está entre los aliados en la lucha por los derechos de todos y todas las personas sin excepción.