Virus entéricos y enfermedades respiratorias, cuáles son sus síntomas (y a quién afectan)

Gripe, enfermedades respiratorias y ahora también virus entéricos. La temporada de enfermedades también continúa hasta marzo. Aunque las tasas de infección son bajas, las condiciones climáticas volátiles típicas de este período complican la situación. Todo ello a la espera de la gripe B, que llegará entre marzo y abril.

Influenza, regresando con nuevos casos en marzo. Brigliasco: “La temporada de enfermedades aún no ha terminado”

Gripe estomacal e influenza B

“Marzo es un mes difícil para las enfermedades respiratorias e intestinales. Luego, este mes comenzó con cambios de temperatura, cambios de seco a húmedo, en resumen, no es una señal de primavera. En las clínicas de becarios vemos muchos casos de enterovirus que causan náuseas, vómitos y diarrea, que pueden ser especialmente graves en la población activa, de entre 30 y 50 años. Luego todavía vemos algunas neumonías virales, pero el Covid parece haber desaparecido ya del radar». Pierluigi Bartoletti, secretario nacional adjunto de la Federación Italiana de Médicos Generales (Fimmg), evaluó la situación en Adnkronos Salute. «La gripe B aún no ha aparecido. llegó – Como él mismo dice – afecta a niños y jóvenes entre marzo y abril. ¿Cómo tratarse? «Hay que tener mucha paciencia, pero sobre todo hay que rehidratarse durante el día – responde Bartoletti – se pueden saltar comidas si no tienes apetito o comes un poco”. Matteo Bassetti, director de Enfermedades Infecciosas del Hospital Interdisciplinario San Martino de Génova, comparte la misma opinión: “Tenemos muchas infecciones intestinales causadas por diferentes microorganismos que pueden ser virales, como como norovirus, rotavirus, adenovirus entérico y Astral, por lo que no hay nada en él. Para hacer frente al período de influenza de diciembre a enero y posible colapso. La influenza intestinal ahora es fisiológica y se propaga fácilmente en las escuelas y guarderías y luego se lleva a casa. En esta época hay una mezcla de diferentes virus, y hoy la influenza es minoritaria. Hay enterovirus con bacterias. Era normal antes del brote de coronavirus y ahora, cuatro años después del estado de emergencia, le prestamos más atención. En marzo y abril siempre hubo un aumento de casos de infecciones intestinales”.

la situación

La situación que acabamos de describir también fue comentada por el virólogo de la Universidad Estatal de Milán, Fabrizio Brigliasco: “Este año ya hemos registrado más de 12 millones de casos de infecciones respiratorias esta temporada, con una mezcla de causas realmente amplia y diversa, con un mucha influenza H1N1, algunos virus Covid, algunos virus respiratorios sincitiales, rinovirus y otros. «Afortunadamente, nos encontramos en una fase de descenso de las infecciones, en general, pero ni siquiera este clima algo volátil ayuda y, por lo tanto, asistimos a un deterioro con muchos casos nuevos». los clásicos virus «primos» de la gripe y los típicos. En estas últimas temporadas, los patógenos que también causan algunas formas del tracto gastrointestinal, identificados por los enterovirus, causan desagradables trastornos intestinales. Por lo tanto, la temporada de enfermedades «aún no ha terminado y hay «Todavía hay un buen número de casos. Continuaremos así durante al menos un mes». Seguro que durante todo el mes de marzo», concluye Brigliasco.

© Todos los derechos reservados

Lea el artículo completo en

Profeta