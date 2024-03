¿Barbara Durso desafía a Tuvanen? Echa un vistazo a la (emocionante) historia de fondo

Barbara Durso Al rescate. La ex Reina de Mediaset reapareció el pasado domingo ante las cámaras de televisión Programa histórico presentado por Mara Vener. Inmediatamente comenzó la transmisión completa. Por qué El futuro de Durso Ahora parece más que color de rosa, ya que circulan rumores de todo tipo: antes había rumores sobre… El remake de Carramba que sorpresa (Incluso si es muy difícil reemplazar a una leyenda televisiva del calibre de Cara); Luego apareció en las últimas horas. Hipótesis emocionante Una nueva emisión en el canal Al-Rai que puede competir el sábado con Verísimo de Silvia Tuvanen. Sería un gran golpe para la lujosa y exclusiva Barbara D'Urso. Pero veamos mejor Todos los detalles a continuación.





El futuro (sobre Rai) de Barbara D'Urso

¿Quién sabe lo que hará? Bárbara Durso. Nos lo venimos preguntando desde septiembre pasado, de vez en cuando, pensando en sus pensamientos. Expulsión repentina de madre Mediaset. Pier Silvio Berlusconi y el nuevo rumbo que impuso con gran severidad no coincidían en absoluto con el enfoque de Barbarella hacia la industria televisiva. Entonces Muchas felicidades, una pausa en Londres (para repasar mi inglés), algunos rumores sobre series de televisión en producción (como Netflix) y largos períodos de silencio en el medio. Ahora, sin embargo, Parece que Durso está listo realmente. Reapareció en la pantalla chica en Domenica In, donde irrumpió Pistas y microexcavaciones. Entonces empezó la locura de las hipótesis.

Hace unos días estuvo en el blog de David Maggio tirar petardos. Barbara Durso puede (pero la condición es imprescindible) conducir La nueva versión de Carramba que sorpresa. Sin embargo, persisten varias dudas. De hecho, el formato no parece muy adecuado a las cualidades de D'Urso y corre el riesgo de sufrir comparaciones con él. Una obra maestra de la televisión Lo que hizo grande a Kara. Entonces es posible, pero no muy probable. Recientemente se han difundido teorías alternativas. voz muy interesante.

Se trata deindiscreción Publicado por TvBlog, sigue sin confirmar, según Barbara Durso Podría aterrizar en Ray Con un programa sólo de entrevistas, diseñado específicamente para ella. debe ser colocado Sábado por la tardeDicen competir directamente con Silvia Tuvanen y a el muy cierto. En resumen, una especie de versión brillante y sonriente (pero al estilo de Ray) de lo que Barbara estaba haciendo en realidad. tarde 5. Mientras tanto, ella Es reservado sobre los detalles. No se desequilibra. Según él mismo admite, quiere que el futuro de su negocio sea “hermoso”. por qué noLa gente reza por ello. Ella no podía esperar para responder.