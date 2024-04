«Virtus, elevemos el nivel de defensa más claro que Estambul».

Bolonia – No es cierto, pero lo creo, al menos un poco… Puede que sea una coincidencia, pero Virtus reaparece en la víspera del partido de esta noche en Vitoria (20.30 h, Sky Sports y DAZN TV) Los mismos temas de los que hablan los medios en su avance de Estambul, es decir, Luca Banschi Y Toko Shengelia. No se debe mover nada cuando las cosas van así. Cambia el escenario, del Bósforo al País Vasco, pero no la esencia de Race Without Tomorrow: Gana o vete a casa. Jugar desde el décimo lugar de la clasificación requiere un doble paso para llegar a los ansiados playoffs. La primera fue la histórica bolsa de Estanbul v. un Efesios Lo cual parecía injugable. Para el segundo, se necesita otra prueba para obtener la máxima coherencia. baskonia, que pasó a Bolonia A más tardar el 12 de abril al finalizar la temporada regular. Marcó 95 con el sello libero chima muniki, A. se lesionó el tobillo Belgrado Así que vamos por esta noche. “Nunca antes habíamos llorado – Él dice Dusko Ivanovic, El pintail más caliente del Oeste – Así que esta vez tampoco haremos eso. «Confiamos en nosotros mismos y estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad por la que hemos luchado durante todo el año».

Defensa como en Estambul

La clave de Virtus está aquí: defender como en Estambul y luchar con la misma ferocidad. Los números lo dicen (93 encajados de media en sus últimas ocho derrotas fuera de casa, y sólo 64 la pasada tarde contra el Efes), pero también la lógica. Bolonia ha encontrado una posición de salida después de siete carreras en caída libre, y ahora tiene todas las cartas para continuar su camino hacia la parrilla donde estará esperando por si acaso. Real Madrid, Primero en la lista. Los 15.000 espectadores del Estadio Fernando Buesa equivalen al mismo número de aficionados silenciados el martes Estanbul. allá virtud El escenario de las cuotas de apuestas también ha cambiado: poco favorable para el Efes; Casi al mismo nivel baskonia Esta noche. Todo dependerá de ella, que encuentra el mismo ritmo que le permitió llegar a Vitoria en diciembre tras una racha de ocho éxitos consecutivos.

Palabras de Banshee y Shengelia

Estábamos hablando de Banshee y Georgian.. Este es el dictado de los cuadernos por parte del entrenador: “Ganar el segundo partido nos da la energía para replicar la intensidad y continuidad de Estambul. El Baskonia tiene un tremendo talento goleador y querrá enmendar la derrota ante el Maccabi. Queremos luchar juntos por otra actuación fuerte». Toko Shengelia está sintonizada en la misma longitud de onda: “Conocemos muy bien el significado de este partido. Estamos preparados y lo demostramos con el Efes. Y de nada sirve si no podemos confirmar nuestra identidad también con el Baskonia. Salgamos al campo, hagamos lo mejor que podamos y volvamos a casa con una victoria».

Sin los playoffs sería una pena.

Después de viajar tanto tiempo entre el segundo y el tercer puesto del ranking, sería una pena no introducir el nombre del puesto. virtud En la parrilla de clasificación Euroliga. Viejo asiento de león como Zeljko Obradovic Dijo (derrotado) que la veía como una participante potencial en Final Four en Berlín (24-26 de mayo). El final de la temporada generó un pesimismo generalizado, que fue barrido por la brutal actuación del pasado martes. “Fue una verdadera misión – dice de nuevo Oficinas – Porque veníamos de siete derrotas consecutivas, tres de las cuales fueron audaces. Pero no nos quitaron las ganas de impresionar, ni la confianza. Nos volvemos a encontrar con el Baskonia como si estuviéramos en una serie de playoffs, después de sólo una semana. Los diferentes escenarios no me sorprenderían. «Necesitaremos elevar el nivel de defensa y ser más visibles desde Estambul».