12 de 20 regiones no garantizan niveles básicos

Para salvar el NHS, necesitamos una intervención inmediata a través de una reforma estructural. De hecho, los recursos asignados hasta ahora no son suficientes. Zonas en dificultad. La atención sanitaria no es igualmente accesible en todas partes. Por este motivo, las 75 sociedades científicas reunidas en el FoSSc (Foro de Sociedades Científicas de Hospitales y Médicos Universitarios Italianos) lanzaron ayer en Roma un llamamiento al gobierno para que refuerce los hospitales y destine otros recursos antes de que sea demasiado tarde. Después de años de “recortes irresponsables” en la asistencia sanitaria, ahora es necesario un verdadero cambio de dirección: en 2024, la financiación del Fondo Nacional de Salud representa sólo el 6,4% del PIB, y se estima que experimentará una nueva caída del 6,3% en 2025. 2026. , hasta caer al 6,2% en 2027. La comparación con otros países europeos no es cómoda: «De 2012 a 2021 – especifica Francesco Conetti, coordinador del foro – el aumento en Italia fue sólo del 6,4%, frente al 33%. En Alemania, el 24,7% en Francia y el 21,2% en España.

el informe

Para los pacientes que necesitan tratamiento, esto significa básicamente correr el riesgo de no encontrar una plaza libre en los departamentos y tener que esperar varios días en camilla en la sala de urgencias (el llamado internado). El motivo se conoce desde hace tiempo: faltan al menos 100.000 camas de hospital y 12.000 camas de cuidados intensivos. En diez años, algunos centros (9%, o 95 en total) habían cerrado sus puertas, pasando de 1.091 en 2012 a 996 en 2022, lo que obligó a los pacientes a viajar más lejos. Para complicar las cosas, también hay escasez de trabajadores sanitarios: en 2025, se jubilarán 29.000 batas blancas. También se marcharán 21.000 enfermeras: las salas de urgencias ya cuentan con sólo una por cada 25 pacientes.

Riesgos

Si es cierto que el Pnrr prevé reservar el 8,3% de los fondos destinados a la asistencia sanitaria, entonces los recursos asignados a los hospitales se destinan únicamente a la modernización tecnológica y a la investigación científica, pero para estructura y personal o para adquirir nuevos empleados, el dinero debe destinarse buscado en otra parte. Luego está el capítulo sobre los niveles básicos de asistencia (Lea), es decir, cuidados básicos que siempre deben garantizarse de norte a sur, pero lamentablemente, como recuerda Cognetti, “12 regiones de 20 no garantizan no sólo la universidad, sino también el conjunto”. Pero no es ni siquiera mínimamente suficiente. De hecho, la mayoría tiene valores por debajo del umbral en al menos una de las tres macro áreas examinadas: prevención, asistencia local y hospitalización. En este punto, las personas se trasladan a otras áreas o abandonan el tratamiento. Debido a la falta de recursos, la introducción de los nuevos acuerdos de ejecución, publicados en agosto de 2023, se ha pospuesto hasta 2025. Mientras tanto, “las regiones también deben soportar la importante carga de los nuevos servicios y de ello se deduce que “los más pobres”, el foro «Especialmente aquellos sujetos al plan de pago no pueden hacerlo». Además, se necesitan urgentemente recursos adicionales para prevenir la aparición de enfermedades. El porcentaje de ciudadanos que participan en exámenes oncológicos es de aproximadamente el 40%. Sin embargo, la UE pide un nivel de membresía del 90% para los tres programas para 2025.