¿Villa Oleandra en Laglio en venta? Comentario de George Clooney

Laglio todavía está entusiasmado con la noticia que circula desde hace semanas en las redes sociales y en las páginas de revistas: ¿Está realmente Villa Oleandra a la venta? Parece que esta magnífica residencia con vistas al lago de Como, que George Clooney compró hace más de 20 años y fue destino de muchas de sus vacaciones de verano con su familia, ha acabado en los catálogos de algunas inmobiliarias de lujo, en busca de una Nuevo dueño. Y justo cuando todo el mundo pensaba que ya era más que una simple indiscreción, aquí viene Comentario oficial del actor. Para cambiar por completo las cartas sobre la mesa. Esto es lo que sucede.

¿Está Villa Olendra en venta?

El verano de 2023, al menos en el lago de Como, fue muy caluroso: durante semanas hubo numerosos rumores sobre… La decisión de George Clooney, que iba a poner a la venta su magnífica casa en Laglio. De hecho, según los rumores, Villa Oleandra está buscando un nuevo comprador. Estamos hablando de una propiedad de grandes dimensiones, que incluye cuatro edificios y un gran jardín con vistas a Lario, además de una increíble cantidad de servicios y electrodomésticos. La estrella de Hollywood había pagado por él unos 10 millones de euros en el momento de su compra (hace más de 20 años). Y La demanda actual será de hasta 100 millones.Debido a las muchas mejoras -así como ampliaciones- que se han ido realizando a lo largo del tiempo.





Por lo tanto, Villa Oleandra estará a la venta. Después de muchos rumores, la confirmación llegó por parte de un agente inmobiliario que concedió una entrevista al semanario Oggi. está a punto de Yasmine BissalQuien reveló que estaba al tanto de la agencia que se encargaría de la venta. Los sueños de todos aquellos que van puntualmente a Laglio para vislumbrar esta encantadora morada y esperan encontrar a George Clooney están condenados a hacerse añicos cuando se enfrentan a la dura realidad: El actor nunca volverá. Para pasar sus vacaciones en el lago de Como. ¿O tal vez sí?





George Clooney respondió

En vista de los numerosos rumores que todavía se difunden, El propio George Clooney decidió intervenir. A través de un portavoz, anunció su versión de los hechos, con un revelador comentario en la revista People: «La primera vez que me enteré fue cuando Page Six publicó la historia. Todo el mundo lo informó». Pero esto no es ciertoEl desmentido del representante del actor de Hollywood parece no dejar dudas: Villa Oleandra sigue siendo propiedad de Clooney, que no tiene intención de venderla.

Y esto no puede dejar de complacernos: se ha hablado de la posibilidad de que la estrella se haya decidido por esto Dejando su casa en Laglio Porque el pueblo ahora era el objetivo de los turistas y porque quería encontrar la paz con su familia en la Riviera francesa, donde ya había comprado una maravillosa villa. Los más optimistas se habían aferrado a una pequeña idea, con la esperanza de que George Clooney simplemente quisiera mudarse al otro lado del lago y comprar una casa en Lerna, donde unos años antes había visitado Villa Aurelia (comenzó, al parecer, sin éxito). negociaciones). ). En lugar de las últimas noticias Superar todas las expectativas: El actor permanecerá en su casa de Laglio, donde es acogido desde hace muchos años con gran calidez.