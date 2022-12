¿Ves que la verdadera próxima generación está en 80 euros? – Multijugador.it

en este momento 80euros Comprar triple Se convirtió en un punto de referencia para la era PS5/Xbox Series X y S. microsoft, que a estas alturas ya no podía hacer la vista gorda y tuvo que doblegarse a las tendencias del mercado. El ajuste al alza de los precios fue simplemente inevitable y no demasiado sorprendente, para ser honesto. No se trataba de si, sino de cuándo y cuándo llegaría también a Xbox (principios de 2023).

¿Hay algo por lo que esté feliz? Absolutamente no, pero no creemos que se pueda hacer mucho más que quejarse, considerando también las ventas de algunos juegos que hicieron que el proceso pareciera tan sencillo. Probablemente los más pagados son los títulos que se ven como secundarios, de los que los usuarios, naturalmente, se han vuelto más cautelosos ya que tienen que gastar más para conseguirlos. Pero esto, como dicen, es otra historia, que también hay que verificar a gran escala (por ahora es una impresión, pero veremos cuando aparezcan datos fiables).

Sin embargo, hay que considerar el hecho de que desde el lanzamiento de las nuevas consolas, la subida de precios parece ser la más Próxima generación que nos han sugerido. También parece paradójico que el ajuste al alza se produjera en el comienzo más lento de una generación registrado.

De hecho, los precios de las versiones mejoradas de juegos de generaciones anteriores han subido, lo que es todo lo contrario. Además, en el caso de Microsoft, ¿no se pueden dejar sin cambios al menos los precios de los juegos que estaban programados para su lanzamiento en 2022 (Starfield y Redfall, estamos hablando de ti) y que se han retrasado hasta el próximo año? Se puede contar el chiste de que Redmond House no ha subido sus precios durante el año en curso porque no tenía las calificaciones para hacerlo, pero nos lo guardaremos.

La extraña sensación de que estás por delante del punto de inflexión de una generación permanece, pero no de una manera totalmente positiva. Los costos aumentan, faltan anuncios, los juegos luchan por estar presentables y, a menudo, lo hacen en un estado memorable, y la próxima generación se parece a la anterior con algunos detalles más y diez euros más. Las asombrosas promesas de mejores juegos en gran parte gracias a Raytracing y SSD ultrarrápidos, en particular, siguieron siendo promesas. La IA altamente avanzada de los enemigos, posible gracias a una mayor potencia informática, solo existe en la imaginación de algunos jugadores que todavía quieren creer en ellos. La imagen en su conjunto es la de una industria que, mientras anuncia milagros, envía a alguien a sacar la billetera de los queridos jugadores con la mirada puesta en un futuro hecho de la misma materia que el mundo de The Truman Show.