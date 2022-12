El anuncio del mercado de fichajes asusta a los aficionados del Napoli

El programa de radio «1 Club de Fútbol» fue emitido en 1 estación de radioIntervino el periodista y experto en mercado de fichajes Venerable Ciro quien analizó la posible salida de diego diem En la siguiente ventana de Mercado.

El alemán marcó menos de 20 minutos en la primera parte del torneo, al no encontrar continuidad entre banquillos y lesiones. Napoli está ansioso por mantenerlo y ha prometido más tiempo de juego en la segunda parte de la temporada, sin embargo Nota al pie del centrocampista Buscando un nuevo equipo Ed Está en contacto con muchos clubes..

Diego Dimeh está de retiro en Antalya

Demme-Salernitana, fuerte interés del club de Campania

Entre las empresas que solicitaron información a los agentes alemanes salernitanaque podría ofrecerle un contrato largo y diferir su salario.

A continuación se muestra lo que se destaca Consejo editorial:

¿Kessié o Ilic si Demme vende?

«El interés en Demme de Salernitana es tangible, y será necesario comprender los márgenes de una posible venta. Para convencerlo, Salernitana eventualmente podrá optar por dividir el salario mediante la extensión de su contrato. Entonces será necesario entender si será contratado por Salernitana en calidad de cedido o directamente”.

En caso de salida, no se espera un reemplazo para Napoli

Sin embargo, el club azul no parecía querer moverse para sustituir a Dime. Sin prisas para los ex rossoneri Caseymientras que Veronés Para ti Todavía no está preparado para el salto de calidad.

«El club Granata está completamente interesado en Alemania, pero Napoli no reemplazará a Diego. Elik fue evaluado, pero no se considera inadecuado para el partido de Napoli, y no podría reemplazar a Zielinski, por lo que todavía es solo un rumor en el mercado». ”