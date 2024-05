Verstappen gana contra Norris y Leclerc. SainzV

Max ha encontrado un oponente, pero no es Ferrari. Una plataforma amarga para Leclerc

Verstappen ganó el Gran Premio inaugural de Bahrein por 22 pulgadas sobre Pérez. En Imola consiguió la victoria número 59 de su carrera por 7 décimas. A los pocos meses pasó todo a su alrededor: Caos dentro de Red Bull, la despedida de Newey y el crecimiento de sus oponentes. Fueron siete décimas de la diferencia que dejó a sus rivales en las eliminatorias del año pasado, cuando dominó sin oposición. Ahora ya no es así, si sigue al frente es porque es un fenómeno Porque su tercer éxito en Emilia-Romaña le hizo partir desde el primer puesto, Se encontró por arte de magia después de un viernes terrible y con una defensa impecable. «Fue muy difícil y no pude cometer ningún error en las últimas vueltas».

Está cansado y feliz y no miente: si hubiera vuelto a cruzar los límites de la pista, habría recibido una penalización de 5 pulgadas y le habría dado la victoria a Norris. Imola es para ellos, no para Ferrari, que llegó a su pista y se fue con un podio para Leclerc y la conciencia de que era, al menos momentáneamente, la tercera fuerza del campeonato. Tras ser derrotado en la clasificación y fuera de carrera, Leclerc intentó atacar a Norris pero acabó desviado en la curva destinada a Fausto Gresini. En ese momento su persecución terminó allí. Sainz fue quinto detrás de Piastri, que empezó detrás de él, destacando en estrategia. Pero el español nunca estuvo concentrado este fin de semana, tal vez pesaba en su mente la incertidumbre del futuro o tal vez como dijo nada más poner un pie aquí: “Este no es un camino para nosotros”.

La carrera no fue muy buena, la pista ofrece pocas oportunidades de adelantamiento, pero fue intensa. Gracias a Verstappen y gracias a Lando, a los amigos fuera de la pista y a los competidores dentro de ella. Las innovaciones de Ferrari funcionaron como se suponía, pero las innovaciones de McLaren, introducidas en Miami, funcionaron aún mejor. Los números lo dicen: primero y segundo para Norris, tercero para Leclerc. «Tenemos que trabajar para encontrar lo poco que nos falta», dice Mónaco. El problema es que menos es más en el campeonato de Fórmula 1, más equilibrado, como resultado de la convergencia de reglas y la comprensión del efecto suelo.

Una pequeña nota positiva para los pilotos de Ferrari: el desempeño de Hamilton en sexto lugar finalmente está a mejores niveles que en las últimas carreras. Le ayudó el segundo paro de Russell, quien se mostró agresivo en su pelea con Pérez. Sólo hay que mirar al mexicano (octavo) para entender que no es Red Bull el que gana sino Verstappen. Tsunoda también estuvo bien, un punto de honor para los Racing Bulls en Faenza. Siempre está por delante de Ricciardo y probablemente merezca un equipo de primer nivel.

