Vergüenza en Teletón, malentendido entre Mara Venier y Paolo Belli: No, eso no es todo

Malentendido entre Mosul y Mosul durante la noche de Rai1. Cuando pides una canción, Paulo Bailey toca una canción completamente diferente. etiquetado Rai 1 Sunday por Mara Venere, que también acogió después del tradicional encuentro vespertino con Domenica In, la primera velada dedicada a este evento teletón. Acompañaba al locutor durante la velada.Orquesta dirigida por Paolo Pelli, pero parece que anoche no hubo un allanamiento importante, dado el divertido momento de malentendido entre el director y el director durante la entrevista con Luca Cordero di Montezemolo. Entrevista a Luca Cordero di Montezemolo El propósito declarado del evento benéfico Teletón es, por supuesto, alentar a los espectadores a donar. Entonces Mara Venier, mientras entrevistaba al exjefe de Ferrari, una figura clave en la historia de la Teletón, trató de involucrar a la God Billy Orchestra para animar al grupo con música. La elección fue educativa, Makomba Por Noemi y Carl Brave, para relacionar el estribillo de «sal, sal, sal» con la cantidad recolectada. Malentendido entre Mara Vinier y Paolo Pelli Algo improvisado como inmediatamente evidente. «¿Dónde está Paolo – pregunta Maria Venier, citando la entrada de su colega – hacemos el trabajo del que hace la salina? No recuerdo, ¿cómo se llama?». Belli no entendió de inmediato la señal e insinuó un tono completamente diferente. «no esta»Mara Vinier apaga la emoción, con Billy mirándola aturdido, preguntándole sobre la canción.

Luego, después de unos segundos parece que finalmente llegó la humillación, Paolo Belli quien dijo que había llegado y se acercó a la orquesta, para improvisar la canción. El problema es que hay otra canción con el mismo clip, «If You Want Me» de Pino Daniele e Irene Grande, que es exactamente con lo que Paulo Pelli comenzó a dirigir su banda. Hacen de todo y al final de la canción, te frustras, dice Mara Vinier: «No lo fue, pero está bien.» Como ahora en el estilo de Mara Venier, quien a lo largo de los años ha puesto lo inesperado en el guión, el momento de incomodidad se desvaneció en una carcajada generalizada. READ Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 11/10/21

