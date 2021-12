Hoy y mañana parcialmente nublado, miércoles 15 nublado »ILMETEO.it

Palermo, pronóstico del tiempo para el 13/12/2021. El día se caracteriza por nubes de poca consistencia, y la temperatura oscila entre los 12 y 15 grados centígrados.

Pronóstico del tiempo para Palermo

Palermo, lunes 13 de diciembre: Estado del cielo generalmente nublado, temperaturas entre 12 y 15 grados centígrados. Entrando en detalles, tendremos cielos parcialmente nublados o brumosos por la mañana y por la tarde, y sin nubes por la noche. Durante el día, la temperatura máxima se registrará a las 2 pm, y será de 15 grados centígrados, y la mínima será de 12 grados centígrados a las 7 am. El viento será moderado por la mañana procedente del nor-noreste, con una fuerza de unos 17 km. / h, En cuanto al resto del día, los moderados vienen del norte y noroeste con una fuerza de unos 22 km / h. La mayor intensidad solar será a las 12 con un valor de UV de 2,6, correspondiente a 535 W / m2.

Martes 14 de diciembre: Condiciones generales para cielo cubierto, mínimo 12 ° C, máximo 15 ° C. En detalle: pasando nubes dispersas por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde y noche. Mañana la temperatura máxima será de 15 grados centígrados a las 2 de la tarde, mientras que la mínima a las 7 de la mañana será de 12 grados centígrados. El viento es moderado por la mañana del noroeste, con una intensidad de unos 12 km / h, y por la tarde velocidad moderada del norte, su intensidad es de unos 13 km / h, y por la tarde es moderada. en velocidad desde el noreste con una densidad entre 12 km / hy 18 km / h. La mayor intensidad solar será a las 12 con un valor de UV de 2, correspondiente a 472 W / m2.

Miércoles 15 de diciembre: Un día con condiciones generales de cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 12 ° C y una máxima de 14 ° C. En particular, a menudo tendremos cielos cubiertos por la mañana y nubes inofensivas por la tarde y la noche. Durante el día la temperatura máxima será de 14 ° C a las 12 horas, mientras que la mínima a las 11 horas será de 12 ° C. Los vientos serán moderados del noreste en la mañana, con una fuerza aproximada de 12 km / h, mientras que en el resto del día vendrán vientos débiles del noreste, con una fuerza de 11 km / h. La mayor intensidad solar será a las 12 con un valor de UV de 1,3, que corresponde a 372 W / m2.

Jueves 16 de diciembre: El día se caracteriza por una nubosidad difusa, temperatura mínima de 11 ° C y máxima de 14 ° C. En particular, tendremos un cielo nublado por la mañana, nubes inofensivas por la tarde y por la noche. Durante el día, la temperatura máxima se registrará a las 14 horas y será de 14 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados a las 22 horas, y los vientos serán moderados durante todo el día viniendo del norte con una fuerza de unos 13 grados. km / h. La mayor intensidad solar será a las 14 h con un valor de UV de 1,2, que corresponde a 360 W / m2.

