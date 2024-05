Vergüenza corporal: Ambra Angiolini y la “carga de grasa” en los medios. Actriz: “Tenía sólo 17 años, pero esta fue la guerra que gané”.

Pasan los años, la cultura cambia y la conciencia crece. Ambra Angiolini lo sabe bien y decidió romper el silencio vergüenza corporal Sufrió durante los mejores años de su carrera, especialmente por parte de los medios. En su cuenta de Instagram recopiló una serie de vídeos con entrevistas y artículos periodísticos de los años 90 sobre ella. Aquí hace un repaso de su carrera, reflexiona sobre las dificultades que enfrentó debido a la «hipocresía» de la televisión y de algunos periódicos, y resalta los aspectos dolorosos de su pasado, prestando especial atención al trato que recibió por parte de los medios cuando apenas tenía 17 años de edad. . “Recorriendo mi historia, con la ayuda de mi amigo Fabio Marantino, me di cuenta de la hipocresía de la televisión y de algunos medios impresos; Quizás no se podría decir nada más simplemente porque ya habían dicho mucho… demasiado», escribió Angiolini. «Si tan solo hubiera tenido 17 años en ese momento y alguien me hubiera señalado que ya no me sentía ‘cómodo’. de destacar en absoluto… «Pues, por más gorda que me haya vuelto, intentaría volver a ser más ‘mía’ que nadie», denuncia la «actriz».

De la «carga de grasa» al «globo inflado»: ataques a la actriz

Son varios los servicios que Angiolini menciona en su publicación social. “Liberada de la molesta carga de grasa que preocupaba a todos sus fans”, escuchamos decir la voz de un reportaje televisivo mientras la cámara enfoca el otro lado de la actriz. “Ni siquiera un vestido negro y una falda larga ocultan los kilos de más”, leemos en un comentario sobre una foto suya en un periódico. “Socorro, soy un globo inflado”, es el titular de una revista de moda. Pero también: “Demasiado grande no le queda bien al Ambra”. Y así sucesivamente y así sucesivamente. “El problema hoy, como dicen en todas partes, son los haters, pero obviamente alguien les enseñó hace mucho tiempo”, comenta hoy Angiolini. “No escribo esta publicación como víctima, sino para dejar las cosas claras. Al final, gané una guerra en la que no debía luchar”, concluye la actriz en el post añadiendo el hashtag #MyChoice, con el que desea recuperar la determinación de vivir según las propias elecciones y de ser. el dueño del propio cuerpo.

Lea también: