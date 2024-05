Cuando llegue la ansiedad, responde así: Reglas para superarla a corto y largo plazo

Si sufre de ansiedad, existen estrategias que puede utilizar para controlar los síntomas, así como formas a largo plazo de combatir los problemas recurrentes.

Entre el trabajo, las facturas, la familia y el intento de mantenerse saludable, el estrés de la vida diaria puede provocarle especial ansiedad. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, Los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común en los Estados Unidos Afecta a 40 millones de adultos.

Como muchas otras personas que buscan alivio, es posible que haya recurrido a los medicamentos en busca de ayuda. Si bien los ansiolíticos pueden aliviar los síntomas, la tranquilidad puede tener un precio en forma de efectos secundarios. Dificultad para dormir, disminución de la libido, nerviosismo y aumento del hambre son algunas de las quejas más comunes al tratar la ansiedad con medicamentos. La buena noticia es que Tragar pastillas no es la única forma de controlar tus miedos y nervios. A continuación presentamos ocho formas sencillas y eficaces de combatir la ansiedad sin medicamentos.

8 soluciones sencillas sin drogas para combatir la ansiedad

Si bien la mayoría de las personas con trastornos de ansiedad necesitan psicoterapia o medicamentos para mantenerlos bajo control, los cambios en el estilo de vida y diferentes estrategias también pueden marcar la diferencia. Los expertos recomiendan primero desarrollar una rutina para estar físicamente activo la mayoría de los días de la semana. de hecho El ejercicio es un poderoso reductor del estrés. Puede mejorar su estado de ánimo y ayudarle a mantenerse saludable.

Otro consejo es que Deje de fumar y reduzca el consumo de bebidas que contengan cafeína. De hecho, este último, combinado con la nicotina, puede exacerbar la ansiedad. Otra regla muy importante se refiere a una buena rutina de sueño. Ya sea que sufras de insomnio, limites intencionalmente la cantidad de horas que duermes o seas el tipo de persona que sueña por la noche, La falta crónica de sueño te hace vulnerable a la ansiedad. Desarrolle una rutina para la hora de acostarse leyendo un libro o haciendo algo relajante antes de acostarse.

Si la ansiedad provoca náuseas, la idea de comer no le resulta atractiva. pero Saltarse comidas puede empeorar la situación. Su nivel de azúcar en sangre baja cuando no come, lo que provoca que se libere la hormona del estrés llamada cortisol. Esto último puede ayudarte a desempeñarte mejor bajo presión, pero también puede hacerte sentir peor si ya eres propenso a la ansiedad. Una dieta saludable que incluya verduras, frutas, cereales integrales y pescado puede estar asociada con una reducción de estas sensaciones.

Los expertos también recomiendan llevar un diario. De hecho, realizar un seguimiento de su vida personal puede ayudarles a usted y a su médico a identificar qué está causando su estrés y qué parece ayudarle a sentirse mejor. Aunque cada persona es diferente y algunas personas también sufren de ansiedad social Pase tiempo con amigos y familiares regularmente Puede ayudarle a controlar la ansiedad. Socializar puede ayudar a aliviar el estrés, fomentar sentimientos de risa y unión y reducir los sentimientos de soledad.

La ansiedad puede hacer que tus pensamientos vivan en un futuro terrible que aún no ha sucedido. sobre eso, Practicar la meditación puede ayudar. Finalmente, los expertos sugieren Planifique tiempo para preocuparse. Esto puede ayudar a evitar que las emociones negativas se apoderen de usted en otros momentos.