Una especie de libertad para todos, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo, aumentar la oferta en el mercado global y estabilizar los precios a la baja. Según Reuters, Estados Unidos se está preparando para dar prioridad a la emisión de licencias limitadas para operar en Venezuela (país afectado por las sanciones) a empresas que ya tienen producción y actividades petroleras en el territorio del estado miembro de la OPEP. En definitiva, una especie de corredor preferencial limitado a un grupo de empresas en el que también figuran la española Repsol y la italiana Eni.

El grupo liderado por Claudio Descalzi recupera actualmente créditos anteriores -a través de envíos de crudo- relacionados con la producción y comercialización de gas en Venezuela en beneficio de la población local, bajo una concesión especial de los Estados Unidos de América. Las principales actividades de Eni en el país de producción de gas de Birla no están sujetas a sanciones y no implican la participación de entidades estadounidenses en las operaciones. Eni no se pronuncia sobre la hipótesis estadounidense de expedir nuevas licencias para trabajar en el país. Sin embargo, la empresa está en constante diálogo con las autoridades pertinentes y, de ser necesario, hará sus propias evaluaciones sobre esta nueva oportunidad. Algunas empresas con proyectos energéticos a largo plazo en Venezuela, incluidas la estadounidense Chevron y la francesa Morel & Prom, ya tienen permisos para expandir la producción de petróleo y gas en Venezuela.

La perspectiva emergente será interesante, porque estas nuevas licencias permitirán a las empresas que las necesiten desarrollar nuevos proyectos, abrir proyectos congelados y, esencialmente, hacer negocios con menos burocracia de la que es posible ahora. Más aún considerando que Estados Unidos evitará otorgar licencias a empresas que no tengan inversiones en el país, y también pondrá un tope a los ingresos que Venezuela puede recibir de la industria petrolera. Según datos de marzo, las exportaciones de petróleo del país aumentaron a 900.000 barriles por día.



El mes pasado, Estados Unidos anunció su intención de emitir algunos permisos individuales de petróleo y gas, después de no haber renovado previamente una licencia más amplia que condujo a un alivio efectivo de las sanciones.