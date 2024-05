El Estado gasta 800 mil millones al año pero sólo el 5% de los italianos pagan impuestos por todos

Esto es correcto: La riqueza del Estado debe ser producida por empresarios, empresas, trabajadores y ciudadanos, no por el Estado. . Este último es responsable de parte de esta riqueza producida, y su misión es la de recaudar impuestos. Redistribuir como un buen padre de familia A aquella parte de la población que se encuentra en estado de necesidad, necesidad y peligro (para usar una definición Estado de bienestar ). Al hacerlo, el Estado no debe reprimir a A. Carga fiscal excesiva Los que producen y los que trabajan eliminando al máximo la complejidad y la burocracia. Éste es, en resumen, el pensamiento del Primer Ministro. Georgia Meloni Lo expresó con motivo de su presentación ante la Cámara de Representantes Reforma fiscal . Todo esto se puede compartir y se debe respaldar, pero… Si pasamos de estas excelentes declaraciones a lo que realmente está sucediendo hoy en nuestro país, también es necesaria una reflexión porque entre foto (Tratamiento complementario de ingresos – antiguo “bono Renzi ampliado”) desmantelamiento , Un subsidio global para los niños , Aumentar la pensión mínima Así aproximadamente el 47% de los pensionados que cotizaron impuestos y contribuciones durante sus 67 años de edad poco o nada , El nivel de asistencia social se ha deteriorado Ha perdido las connotaciones para las que fue diseñado.

Asistencia social y educación.

Luego vienen los gastos Bienestar Social Pagado con cargo a impuestos generales ascendieron a 2021 144.215 millones, equivalentes a 2.434,57 euros Para el individuo. que Para el individuo Todo esto es teórico y subestimado, ya que los ingresos superiores a 35.000 euros no benefician y se utilizan para garantizar toda la asistencia a la familia, a quienes no tienen ingresos, para ayudar a los pensionistas (alrededor del 47% de 16,1 millones de pensionistas), para desempleados Y para Desactivado con Recompensas, Subvenciones Y Renta básica. Para financiar la parte de los gastos no cubiertos por el 42,59% de los italianos que no tienen ingresos y que tributan menos de 4.424 euros (la asistencia sanitaria más la asistencia equivalen a 4.424 euros), se necesitan otros 78.190 millones, que corren principalmente a cargo de 13. 94% es decir 5.783 millones de contribuyentes Equivalentes a 8.254.759 ciudadanos y una parte del 22,10%, que son autosuficientes en materia de asistencia sanitaria con un impuesto medio de 2.935 euros, contribuyen a las ayudas el 39%, es decir, 946 euros de 2.435, dejando el resto a los contribuyentes más elevados. Podríamos continuar pero nos detendremos ahí.direccionesun costo equivalente al 4,1% del PIB, lo que equivale aproximadamente 73,1 mil millones A un costo Para el individuo a 1.233eurosesta vez con una comisión total del 13,94%, para una redistribución equivalente a 62,9 mil millones.