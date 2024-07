Venezuela va hacia la votación y Maduro aún podría perder

El 28 de julio Venezuela votará la renovación de su presidente. El país era ahora, a todos los efectos, un régimen comunista. Nicolás Maduro se postula para un tercer mandato. El sucesor de Chávez controla: el proceso electoral, los medios de comunicación, las fuerzas militares y paramilitares y el poder judicial. Puede parecer algo más que una simple votación, sino una pura formalidad: alternativamente, esta elección también podría terminar con el fin de su poder. Incluso Edmundo González Urrutia pudo vencerlo.





Los resultados de la encuesta son sorprendentes: Dos tercios de los venezolanos expresaron su intención de votar, una participación récord. Según una encuesta realizada por Clear Path Strategy y Consultores 21, González aventaja a Maduro por 56% a 35%.





González, ahora jubilado, fue embajador en Argelia y Argentina. Dejó el gobierno de Chávez en 2002 y desde entonces ha trabajado en grupos de expertos en política exterior. Durante diez años fue el enlace internacional de la oposición. Ahora es el único candidato de la Plataforma Democrática Unida. Pero llegó ahí, literalmente por eliminación.





La candidata elegida por las primarias fue en realidad María Corina Machado. El 22 de marzo, Machado anunció su retiro y nombró en su lugar a una profesora universitaria poco conocida, Corina Llores, de 80 años. Se vio obligada a rendirse porque el régimen de Maduro, a través del poder judicial, la consideró no candidata. Poco después, Corinna Uris corrió la misma suerte. Así asumió Edmundo González Urrutia. Mientras el gobierno le deje libertad para llevar a cabo su campaña electoral.





Sobre todo, Machado continúa su campaña electoral, también en nombre y representación de González. Viaja por todo el país, incluso a pueblos remotos, pero en todas partes la siguen los servicios secretos de Maduro. Los vehículos de su campaña están siendo detenidos en los puestos de control, quienes venden dispositivos o proporcionan refrigerios a los miembros de su campaña están siendo multados y los arrestos aumentan a medida que nos acercamos a la fatídica fecha de la votación. Hasta el momento, al menos 50 activistas han sido detenidos, la mayoría de ellos miembros de Vente Venezuela, el partido de Machado. Además de las detenciones, también se multiplica la violencia política. La Fundación de París, cercana a la oposición, calcula que cada día se producen al menos dos víctimas. Ninguno de ellos era del Partido Socialista Unido, el Partido Socialista de Maduro.





Incluso si las elecciones no salen según lo previsto. A pesar del grado de intimidación del régimen, el aparato de Maduro es capaz de manipular los resultados. Se suponía que el grupo más numeroso de observadores extranjeros sería el de la Unión Europea. Pero no podrá llegar a Venezuela a menos que la Unión Europea levante todas las sanciones impuestas hasta ahora al régimen de Caracas. Todavía quedan algunos observadores más: el Centro Carter (la fundación del ex presidente que purgó los regímenes comunistas) y el equipo de la ONU. Sin embargo, Maduro controla el organismo de seguimiento de los votos, el Consejo Nacional Electoral, así como el poder judicial.





El expresidente de este organismo, Pedro Calzadilla, Es el autor de la introducción a la biografía/hagiografía oficial del Presidente, Nicolás Maduro, presente y futuro. Una breve serie de televisión se basó en el libro y será transmitida por la televisión estatal en los últimos días antes de las elecciones.





Además de cultivar este verdadero culto a la personalidadMaduro está tratando de mantener el consenso del país presentándose como un líder cristiano carismático, como Chávez antes que él. En abril, invitó a un predicador evangélico de Kenia a una misa de curación supuestamente milagrosa, que fue transmitida por la televisión nacional. “Como presidente de la república entrego voluntariamente esta nación a Cristo”, dijo Maduro desde el palacio presidencial junto a un grupo de sacerdotes cristianos.





Pero fuera de este misticismo del sistema, Los obispos católicos de Venezuela tienen una posición completamente diferente. Piden a los residentes que acudan a las urnas y voten responsablemente. “La participación libre, informada y responsable en estas elecciones es de gran importancia para planificar un futuro lleno de esperanza y construir un país de progreso, paz, justicia y libertad”, señala el documento de la Conferencia Episcopal de Venezuela. En él, los obispos expresan también sus alarmantes juicios sobre la situación del país. “En los últimos años – escriben los obispos, Venezuela – ha registrado un continuo deterioro de los sistemas de educación, nutrición, salud, servicios públicos, participación ciudadana, justicia y libertades consagradas en la Constitución nacional”. Esta situación se ve exacerbada por el hecho de que “muchas instituciones se han vuelto autorreferenciales, al servicio de un partido político”. También reconocen que las elecciones son “un proceso electoral atípico, ya que no todos tienen las mismas oportunidades”. “Por el bien de la paz del pueblo, es necesario que cese la persecución y el acoso a quienes brindan las herramientas necesarias para las manifestaciones y la libertad de movimiento de los candidatos que tienen opciones distintas al gobierno”.