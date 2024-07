Estados Unidos 2024, Lavrov: Hubo diálogo con Trump y ahora contactos intermitentes con Estados Unidos – Noticias

06:35

Rupert Murdoch en la Convención Republicana en Milwaukee. Las relaciones entre el empresario y Donald Trump han sido complicadas durante años: después de no haber ningún contacto desde 2020, hace dos meses, el expresidente Murdoch compartió su entusiasmo por el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, como posible compañero de fórmula de Trump.

Un consejo que no fue aceptado fue que el ex presidente eligiera JDVance. Al hijo de Trump, Donald Jr., no le gusta Murdoch. Dijo en una entrevista con Axios: «Hubo un período en el que si querías permanecer en el Partido Republicano, tenías que arrodillarte ante Murdoch, pero ahora no me gusta. eso.» «Creo que ya no es así».