Venezuela solicita destitución del presidente de la Corte Suprema – Noticias

El ex candidato presidencial de la oposición venezolana, Enrique Márquez, pidió la destitución del juez responsable de la «certificación» de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, denunciando su vinculación con el partido gobernante.





“Hemos presentado un recurso de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carisilia Beatriz Rodríguez, quien lleva el caso, “por la clara vinculación política que ha mantenido y mantiene”. “Con el PSUV (Partido Socialista Unificado) en el poder y con el presidente Nicolás Maduro, el principal impulsor de este tema”, dijo Márquez a la prensa.





El líder chavista pidió al tribunal ratificar su anuncio de un tercer mandato de 6 años, que las autoridades electorales anunciaron apresuradamente. La oposición, encabezada por María Corina Machado, denunció el fraude y declaró ganador a su candidato, el ex embajador Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado el recuento detallado de las elecciones del 28 de julio, alegando que su sistema había sido objeto de un ataque de piratas informáticos.



