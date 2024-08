¿Eres cliente de correo? Si no encuentras un cajero automático, también puedes retirar dinero aquí

¿Es usted cliente de Correos italianos? Quizás aún no sepas que como alternativa a los cajeros automáticos clásicos, también puedes retirar tu dinero desde esta ubicación alternativa

Conforme pasan los años las alternativas y servicios que ofrecen muchas startups aumentan, sin embargo Oficina de correos italiana aún Punto de referencia absoluto En relación con los servicios financieros que presta. Es una cuestión de tradición, seguridad, garantía y disponibilidad: al fin y al cabo, en cualquier ciudad italiana es fácil encontrar una oficina de correos, y sobre todo en Cajero automático postal para retirar tu dinero en caso de necesidad. al igual que La aplicación se puede controlar fácilmente. Incluso por aquellos que están menos familiarizados con determinadas técnicas.

Es de muy fácil acceso y Consultar saldo, Pagos y transferencias instantáneas O no. Pero no sólo las personas mayores o los adultos utilizan estos servicios: muchos jóvenes, tanto en sus primeras experiencias como después, también deciden confiar en Poste. Siempre es una cuestión de practicidad pero también de algunos servicios interesantes como Pagos P2P Acercaron al público más joven. Lo que muchas personas, especialmente los adultos, quizás no sepan es que existen agentes de Correos italianos. Otro lugar donde retirar tu dinero como alternativa al cajero automático.

¿Dónde puedes retirar tu dinero fuera de los cajeros automáticos de Correos italianos?

Además, suele ocurrir que hay largas colas o no hay posibilidad de retirar efectivo. Disponibilidad del dispositivo agotada. Si la cantidad que pondrá en sus bolsillos no es grande, probablemente exista una alternativa disponible: vendedor de tabaco. “Hoy en el estanco puedes hacer una retirada rápida mientras compras”.Leemos en el sitio web de la oficina de correos italiana. Este es un servicio que de hecho está disponible desde hace algún tiempo y, como se indica en el portal, “Producto del año 2024” fue elegido por la comodidad ofrecida a los clientes.

La referencia no es a todos los tipos de vendedores de tabaco, sino a Los puntos de venta PuntoLis están habilitados para este servicio. Puede recopilar de estos sitios desde Un mínimo de 30 euros y un máximo de 100 euros. De acuerdo con la disponibilidad del comerciante y del servicio, Con un coste de 1,30€ por transacción. Además Es posible retirar efectivo en estos sitios. Incluso en modo sin tarjeta. Es decir, sin necesidad de disponer de una tarjeta física sino únicamente utilizando el teléfono móvil con la aplicación de Correos, igual que también se puede hacer en un cajero automático. Pulsando la tecla 9 del teclado Y luego realice el procedimiento para Retirar a través de su teléfono inteligente.

¿Cuál es el costo de retirar dinero del banco usando Postepay y BancoPosta?

Recuerde que con Postepay esto también es posible si es necesario Retiros en sucursales bancarias pero al El coste es de 2 euros por operación en Italia y países europeos.. En cambio, el número aumenta a 5 euros más el 1,10% del importe retirado si retiras en un cajero automático de un banco en el extranjero y no en Europa. El costo es 1,75 € en el banco en Italia y Europa con BancoPosta y 2,58 € fuera de fronteras continentales. Números y dinámicas que conviene conocer sobre todo en estos tiempos de vacaciones incluso en el extranjero.