Venezuela, ¿qué más tiene que pasar para condenar las acciones de Maduro?

“Águila no casa mosca”el famoso proverbio en Venezuela, Lo que traducido al italiano significa que el águila no caza moscas, es decir, se centra en la presa que se encuentra en su apogeo. Esta frase fue utilizada por el propio presidente. Hugo Chávez Frías en enero de 2012, Para responder al entonces representante María Corina Machado (Nacido en 1967). De hecho, durante una sesión del Parlamento, Machado acusó a Chávez de aprovechar su posición como el primer funcionario del gobierno en robar “Se ha dedicado a confiscar los bienes robados”. (Dedicó su tiempo a la confiscación, que es un verdadero robo).

En su astuta respuesta, Chávez le dejó claro a Machado que él la apoyaba. Un descuento inalcanzable Le aconsejó primero ganar las primarias de la oposición y luego enfrentarlo en las elecciones: “Esto es democracia”, explicó el líder de la Revolución Bolivariana, que moriría en marzo del año siguiente.

Y aquí estamos, doce años después de aquel choque, con María Corina Machado, quien aprendió esa “lección” y quien, pese a las maniobras de ostracismo practicadas por el régimen de Maduro, lideró la campaña electoral que presenció la victoria de Venezuela. Edmundo González Urrutia El pasado 28 de julio.

Podría escribir un artículo analizando en detalle todo lo ocurrido en el último mes en Venezuela, o mencionar todo lo que los abajo firmantes hemos condenado desde hace al menos 8 años sobre las continuas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro, pero lo haría. más bien fomentar la reflexión sobre los llamados «Dejar».

Partiendo del supuesto de que utilizar los conceptos históricos europeos de izquierda y derecha e imponerlos a movimientos progresistas o conservadores en América Latina es inaceptable. ejercicio estéril, Inoportuno y indicativo de una gran ignorancia, creo que es interesante constatar lo tardío que ha llegado el reconocimiento de quienes viven a este lado del Atlántico y que no han visto (o no han querido ver) la Cámara ha sido, al fin y al cabo, una llegada tardía.

Víctima de las anteojeras de la Guerra Fría o del feroz antiimperialismo yanqui, cierta izquierda defiende (¿defiende?) algunos de los peores. Líderes América Latina, incluido el presidente venezolano, Nicolás Maduro. entonces me pregunto¿Qué más tiene que pasar en este país sudamericano para que entendamos que la gente está cansada de la Revolución Bolivariana? ¿Cuántas veces más tendremos que «interpretar» las palabras de un dictador que se ha apoderado de un país y habla en sus reuniones de un «baño de sangre», de «mantener el poder por las buenas o por las malas»?

Sí, porque cuando Maduro, con casi la misma impunidad que Benjamín Netanyahu, abre fuego Amenazas Desde lo más alto de su presidencia, nuestros estudiosos de izquierda nos explican que no quiso decir lo que dijo, y que sus palabras fueron simplemente eso. distorsión. Pero entonces las cárceles de Sibín (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) se llenan de disidentes, manifestantes, trabajadores de ONG, periodistas y defensores de los derechos humanos: Todos ellos fueron sometidos a torturas, violaciones, amenazas y detenciones arbitrarias. Casos reportados por ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y, sobre todo, denunciados por Naciones Unidas en muchos de sus comités y agencias.

Ante estas denuncias, la izquierda local siempre nos explica que hay que ver las “complejidades”, las mismas complejidades que no parecen justificar otros períodos sangrientos de la historia latinoamericana, como los años de la presidencia por ejemplo. a Álvaro Uribe En Colombia y todas las muertes que trajo consigo ese período. Y en este caso particular, la izquierda educada nos explica que no hay complicaciones que analizar, pero que Uribe ya existe. asesino Y que durante su presidencia hubo masacres y desvíos (y estoy de acuerdo).

Sin embargo, las “complejidades” surgen cuando estas acciones son llevadas a cabo por jefes que (con razón o sin ella) reclaman un lugar para sí mismos en un mundo heterogéneo y fragmentado. Izquierda de América Latina. Un mundo donde, por cierto, en caso chileno a bórico, Maduro se ha apresurado a condenar las violaciones de las normas democráticas (desafortunadamente, Petro y Lula las están evadiendo). En ese momento dijeron que las únicas personas que importaban eran aquellas que seguían los dictados de la revolución permanente, el imperialismo antiestadounidense y el eje Rusia-Irán-China.

Una revolución lanzada por la izquierda local en Italia, sin experimentar directamente la escasez de medicinas y alimentos. Sin ser sometido a una represión constanteAmenazas contra familiares, falta de medios de comunicación, hiperinflación, etc.

Una revolución que se creó y vivió por poder, y que se fortaleció en el título de un célebre libro publicado en España en 2018, escrito por Ignacio Sánchez Cuenca Rodríguez (Profesor universitario que ahora forma parte de Sumeria): No Superioridad moral Desde la izquierda (La superioridad moral de la izquierda). Es una supuesta superioridad moral que justifica todo, desde flagrantes violaciones del Estado de derecho hasta la subversión de la democracia, pasando por la tortura y el asesinato. Todos los sacrificios están en el altar. Luchando por el bien común y por el puebloPero sólo para aquellas personas que votaron correctamente (los demás son prescindibles, aunque sean mayoría).

Pero ojo, el autor no es ajeno a la injerencia estadounidense en los asuntos venezolanos, ni tampoco (por experiencia personal tampoco) ajeno a sus intereses. Carácter publicitario Para muchos miembros de la oposición (un cuerpo político abstracto y polifacético que combina siglas e historias políticas muy diferentes a las que representan hoy). El camino de salvación para Venezuela Claro, él no sería mi presidente si tuviera la opción, pero hoy, para aquellos que aún no lo entienden, se trata de impedir que otros 3 o 4 millones de venezolanos abandonen su país (8 millones ya han emigrado) y que un La camarilla de criminales corruptos y malvados continúa controlando y esclavizando a todo un país.

En conclusión y hablando de las complejidades que tanto aman algunos, ciertamente no podemos juzgar un proceso histórico como 25 años de chavismo sólo a la luz de las acciones de Maduro, una revolución que pasó por varias etapas, con diferentes protagonistas, persiguiendo objetivos. eso pero de ninguna manera puede justificarlo ¿Qué está pasando hoy?