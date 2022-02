Venezuela. En el Parlamento, la Mano de Hierro contra los «Traidores» – El Mundo Políglota

Tomó la acusación pronunciada por George Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de la «acusación de J» – el ritmo poético de Yo Akuzo y el político, Yo Akuso. En palabras fuertes, antes de votar en una sesión a su manera histórica, fue arrestado por cargos de narcotráfico, corrupción y financiamiento del terrorismo cuando se decidió quitar la exención parlamentaria a algunos diputados. Se trata del alcalde del Estado Julia, electo por el PSUV, diputado por el Partido Evangélico Ora y Diputado electo al Consejo Legislativo del Táchira, integrante del Partido Podemos. Primaro, miembro del grupo opositor moderado de Luis Brito, también ha sido detenido como alternativa al partido venezolano.





Según Rodríguez, es necesario cumplir con lo que los apóstatas consideran «apostolado». Abnegación absoluta, tarea que requiere tiempo, dedicado al uso de los asuntos públicos que simbolizan la austeridad, el sacrificio y los ideales encaminados al bien común. Una actividad que contradiga mostrar un lujo que no puede ser comprado por los ciudadanos comunes por los funcionarios electos, debe ser vista con sospecha por otros delegados, que no pueden irse, sino que actúan de una manera que es anti-patinaje. Función que ni siquiera iguala la próxima llegada de los grandes empresarios. De lo contrario, agregó Rodríguez, cómo se podrían plantear leyes contra la explotación capitalista y leyes de carácter socialista. Los que no se dieron cuenta -volvieron a decir- “Personalmente, puedo renunciar”. Sin embargo, la bandera del proceso bolivariano dedicada al General Chávez hasta el último momento de su vida no debe empañarse. “Traidores, no hay piedra que puedan esconder. Vendremos a buscarte y irás a la cárcel”, dijo Rodríguez.

Las detenciones son, de hecho, parte de una férrea maniobra anunciada por el presidente Maduro en los últimos días como parte del proceso de renovación y regreso al savismo, resumida en «3R.net». Propongo – dijo el Presidente – «un nuevo sistema 2022-2030 para la transición al socialismo sobre la base de la práctica, la verdad y nuestros sueños». propietario de la bomba de gasolina y otros 8.

Por eso, el discurso de Rodríguez y la rueda de prensa del PSUV que preparaba su V conferencia el 4 de febrero, fecha histórica, resultó muy fuerte al referirse a los discursos de la Libertadores y al mensaje de Chávez. Esto inspiró al “Árbol de las Tres Raíces” (Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora) a lanzar un levantamiento cívico-militar que derivó en aspiraciones populares. Una jugada para derribar la máscara de esa democracia disfrazada ya expuesta por el levantamiento popular en Caracas, que estalló 14 días después de la elección del líder socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (El Cabo) en 1973-78 cuando el líder socialdemócrata regresó con gran expectativa. . Heredó un país que se comía hasta el 50% de sus ingresos de la deuda externa y ya estaba en crisis por la caída del precio del petróleo, que arrastraba toda la maquinaria productiva. En marzo de 1990, en un artículo de L National, el propio Cape describía la situación. Sumó a la crisis económica (más del 62% de la población vive en la pobreza extrema) como la desnutrición, la mortalidad infantil, la deserción escolar, la burocracia y el desacato al poder judicial. Se habló de “crimen sin crimen” en Venezuela. Una democracia burguesa «agonizante» y un nivel generalizado de corrupción, Chávez condenó a quien fuera encarcelado y después.

Sólo algunas negociaciones incurables que desconocen los problemas que se presentan en las revoluciones, especialmente en el sistema mundial dominado por la globalización capitalista, pueden quedar exentas de asumir sus propias responsabilidades. De hecho, Jorge Rodríguez recordó las palabras de Fidel en 1989, cuando tuvo que juzgar al general Arnoldo Ochoa, el héroe de la revolución, por narcotráfico. En una larga acusación, se preguntó dónde podrían estar los errores que había cometido como líder del Partido Comunista. La pregunta inevitable, sin embargo, debe plantearse sobre bases materialistas. Ya durante la Revolución de Lenin y de Octubre, el revolucionario comunista elaboró ​​los términos de la cuestión en dos ensayos escritos en marzo de 2023: «Cómo reestructurar el estudio del trabajo y los campesinos (propuesto en el XII Congreso del Partido)», y «cuanto menos mejor, pero mejor». Abordó el tema de las limitaciones para derribar el viejo Estado y construir uno nuevo en condiciones de atraso desarrollista, definiendo las reglas para una reforma radical de la Comisión Federal Reguladora: Tras denunciar que los jóvenes delegados que permitieron que el poder político revolucionario bolivariano desviarse del camino también fueron proscritos, propuso una legislación para establecer de forma permanente el control social. El exguerrillero comunista, Fernando Soto Roja, analizó el desvío de la política como parte de una guerra multifacética y multidimensional en la que juegan el papel de la juventud y la corrupción. .

La denigración del papel del Estado y el socavamiento de la confianza y solidaridad de los pueblos al demostrar que “el socialismo ha fracasado” es parte de una estrategia de “control del caos” determinada por el imperialismo, que está perdiendo su hegemonía. En la medida en que pone precio a las cabezas de los líderes bolivarianos, se les acusa de “narcotráfico”. Mientras el golpismo y la derecha no provocada se regocijan con estos arrestos, demuestra que la revolución bolivariana, una vez más, tiene anticuerpos para regenerarse y se prepara para dictar nuevas reglas en este levantamiento. Febrero: «Jundanto Flores, Tokando Burtas, Jundanto Soul Hasta Leger», como dice la canción de Ali Primira: «Recoger flores, tocar puertas, recolectar hasta que salga el sol».