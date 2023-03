Venezuela elegirá un Presidente de la República sin injerencias y en democracia en 2024

El Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que “el pueblo elegirá al Presidente de la República en paz, sin injerencia en las elecciones de 2024”, y señaló que “no nos importa lo que piensen los oligarcas sobre la política, la cultura y la economía”. de venezuela

“El presidente electo de Venezuela tomará juramento el 10 de enero (2025) y seguirá el camino de nuestro país en paz, democracia y liderazgo popular”, subrayó Maduro en una entrevista.

Según consta en un comunicado emitido por el Ministerio de Comunicaciones e Información, en referencia al reclamo de imponer un “gobierno paralelo”, encarnado por el exdiputado Juan Guaidó, subrayó que en Venezuela “la verdad, la democracia, la Constitución Bolivariana” frente a la oligarquía maniobras para socavar la estabilidad institucional de la nación sudamericana.

“Nunca nos importó que dijeran que el presidente de Venezuela es Guaidó, no fue presidente por una hora, no fue un segundo de este país (…) inventado por el imperialismo, por la oligarquía de derecha en el continente y en Europa que se arrodilla ante la política de (Donald) Trump contra Venezuela”.

En ese sentido, subrayó, la expectativa sobre la posición de la oligarquía frente a las elecciones presidenciales «es la misma de siempre: no nos importa lo que piense el imperialismo, no nos importa lo que diga».