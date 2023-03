Tasa de licencia RAI: ​​si no la pagas, ¿te quedarás sin luz? Vamos a ver las noticias muy dificiles de saber

Año nuevo, tarifa nueva. Y aunque fue menos que en el pasado, muchos lograron encontrar una forma de sortear el odiado impuesto de opinión. Esto es a lo que se enfrentan.

Sin honorarios, sin fiestas. Se puede resumir así, parafraseando un antiguo pero muy exitoso reclamo publicitario, Uno de los temas más populares en las discusiones es sobre la tarifa de licencia de Rai.. Quien no la paga corre el riesgo de quedarse sin luz, ¿sí o no? Esto es lo que dice la ley y las posibles consecuencias para quienes no la cumplen.

Obviamente, la pregunta está relacionada con el hecho de que Desde hace varios años, las tarifas del rai se cargan directamente en la factura de la luz. De hecho, el impuesto anual lo pagan todos aquellos que poseen un televisor, independientemente de si ven o no canales rai. Ni que decir tiene que hoy sin electricidad es imposible vivir…

Riesgo desagradable por tarifa rai «astuta»

El sitio web de la Agenzia delle Entrate afirma que «las tarifas de las licencias de televisión son cobradas directamente de la factura por los administradores del suministro eléctrico. Desde 2016, de hecho, Asumir la posesión de un aparato de televisión en presencia de un usuario de suministro eléctrico residencial«.

Aunque la tarifa de la licencia de Rai se cobra en la factura, muchos no hacen el pago proporcional, generalmente separándolo de la nueva factura. Por lo tanto, surge espontáneamente la pregunta: ¿Cuáles son los riesgos tangibles para quienes no pagan el impuesto en la televisión estatal? En el caso específico de pagar la diferencia entre el monto total de la factura y la tarifa del rayo, la fuente de alimentación no puede apagar la luzDebido al empuje parcial, cubre principalmente el componente eléctrico. Pero, por supuesto, no pagar la tarifa de la licencia de Rai no pasa desapercibido para el gerente, quien inmediatamente comenzará a enviar recordatorios.

Sin embargo, la última palabra siempre corresponde a la agencia tributaria, que exigirá al contribuyente el pago de las cantidades adeudadas., así como la aplicación de sanciones y beneficios. En concreto, se prevé una multa que va desde un mínimo de 200 euros hasta un máximo de 600 euros. Si el incumplimiento persiste, el deudor se arriesga a la entrega de un aviso fiscal y, en el peor de los casos, un aviso de ejecución hipotecaria. Pero el apagón no es eso.