Venezuela / Cartas / Navidad vista desde casa

24/12/2021



Desde



Rojo.

Estimado Director, quisiera enviarle algunos comentarios desde Venezuela en vísperas de Navidad.

Hubo elecciones para gobernadores y alcaldes en noviembre: los resultados no fueron difíciles de predecir ya que la oposición se había dividido varias veces. Y cuando estás separado, aunque sea solo en dos personas, es muy difícil tener éxito; Divide y vencerás, Un lema que el gobierno realmente quiere. Intentar comprar enemigos ciertamente no es una posibilidad lejana. Sin embargo, son elecciones ilegales realizadas por agencias gubernamentales ilegales. Así que la audiencia de la comunidad europea no hizo más que apoyar la táctica. El fraude puede ocurrir antes o después de que se cuente la boleta.

Cuando el gobierno falló, en algunos casos, encontró todo para revertir o retrasar el éxito. Por ejemplo: en el estado de Barinas – donde nació Chávez, hermano del gobernador Chávez después de su padre – no se reconoció la victoria del oponente; Después de la elección, la Corte Suprema declaró que el ganador no podía ser candidato, por lo que tenemos que hacer la elección nuevamente, es el 6 de enero. Sin embargo, solo el 40% acudió a las urnas, y eso serían 8 millones: ¡quizás hasta 5 millones de personas fuera del país! Después de todo, los elegidos se arremangaron e inmediatamente comenzaron a trabajar, especialmente a limpiar, era necesario. Pasa a través de Avenida Nuestras calles se inspiran en varios manantiales -casi perennes- por los que debemos seguir en zigzag.

Encontrará dinero en el suelo: es comprensible que después de eliminar 6 ceros, ya no se necesiten billetes de pequeña denominación. Ahora se usa más el dólar: ¿de dónde viene? Solo podemos imaginarlo desde el exterior. La moneda navideña de este año se está ejecutando un poco más, pero todos quieren venderte en dólares. Pero, ¿cuál es el salario mínimo mensual? Alrededor de $ 4/5. Todos lo hacen, todos mejoran como comerciantes: sin reglas, sin impuestos de importación. Todo cuesta lo mismo que en Italia e incluso más. Seguirá viendo a niños, adultos e incluso mujeres rascando la basura. Muchas casas dirán «vender». Noto menos motos en marcha, por otro lado el número de pasajeros se ha incrementado en cinco.

La gente navideña suele limpiar el frente de la casa; Alguna – rica – fachada de la casa – 6/7 metros -, barandillas y ventanas; También puedes encontrar viviendas en extrema pobreza. Te dan una calurosa bienvenida y entras a la cocina, Chimenea de leña en el exterior, caldera ennegrecida Hervir 6 fideos en el interior: El plato principal del almuerzo. Pero sea lo que sea, estamos en Navidad: Música sin fin y botellas una tras otra. Gracias a Dios, el espíritu religioso aún no se ha extinguido, y todos los días se celebra en algunos lugares de la iglesia la «Misa de Agnaldo», que es especialmente alegre, y no faltan el tambor y el compartir de dulces o postres. Bolas de masa hervida. El Senior Don Giorgio se ocupa de cuatro o cinco personas por la mañana, y los dos más jóvenes celebramos por la noche. Pronto llegaremos al 24 de diciembre, y todo será igual que antes: la Cuaresma y la pasión de Cristo estarán ante nosotros.

Un abrazo a todos. Gracias por tu amistad.

Feliz Navidad al Señor Jesús.

Don Terno Giorgietti – de Venezuela