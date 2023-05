Venezuela busca la reconciliación

El 25 de abril, el presidente colombiano Gustavo Petro Reunió a representantes de 20 paísesuna delegación del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y una de la oposición para establecer Calendario electoral y un acuerdo entre el chavismo (ideología del partido fundado por Hugo Chávez y jefe de Estado durante veinte años) y la oposición, acompañada del levantamiento de las sanciones internacionales, que han mantenido como rehenes a la economía y al gobierno del país durante años, y la reanudación del diálogo en México. Estas metas no son nuevas, sino las mismas que no se lograron en la Cumbre de México en noviembre pasado. Incluso este último intento no condujo a ninguna decisión o acuerdo, a pesar de la buena gestión de la «crisis de Guedo» por parte del presidente colombiano.

El día anterior a la cumbre, el exlíder opositor Juan Guaidó tuvo que huir al exilio en Miami tras cruzar ilegalmente la frontera entre Venezuela y Colombia. Guaidó ha sido destituido del cargo de presidente Temporalmente en enero de 2023 por la oposición que planea celebrar primarias hoy para presentar un candidato largamente esperado Se espera que las elecciones presidenciales se celebren en 2024.

Los intentos del presidente colombiano por conciliar las relaciones con el país vecino están encaminados a romper una Punto muerto Entre el régimen autoritario de Maduro y una oposición política dividida, en un contexto marcado por el éxodo masivo bloque de venezolanos Huyendo de la miseria económica y la persecución política. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas es fundamental para la reapertura del comercio con los países de la región, no solo para la recuperación económica interna sino también para combatir el tráfico ilícito y el contrabando dominado por la guerrilla, el narcotráfico y otros grupos criminales. Estos grupos han encontrado terreno fértil para sus actividades ilegales y protección en el Estado venezolano, donde las fuerzas estatales oprimen a los ciudadanos violando sus derechos humanos.

Violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela

En septiembre de 2022, se publicó el último informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el sitio web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Misión independiente de investigación (FM) Sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuelay el 7 de octubreEn su 51ª sesión, el Consejo renovó el mandato de la Misión. Según los informes de la Misión de Investigación, los organismos de inteligencia venezolanos arrestan y torturan arbitrariamente a cualquier persona que se oponga explícitamente al gobierno, pero también a presuntos disidentes, familiares de disidentes, defensores de derechos humanos y miembros de ONG que reciben ayuda humanitaria de otros países.

El último informe también lee graves crímenes de lesa humanidad en las zonas rurales, sobre todo En el arco minero del Orinoco, zona donde se encuentra oro, diamantes, bauxita, coltán y petróleo. En esta zona rural, toda la población indígena ha sido desplazada y los mineros que trabajan en la minería viven en duras condiciones, también sometidos a la violencia de grupos paramilitares armados.

Además, desde hace más de un año Corte Criminal Internacional abrió Investigan al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército y las fuerzas policiales del país. La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (OTP) tiene motivos razonables para creer que las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos por el gobierno se cometieron en el curso de Un ataque generalizado y sistemático contra la población civil a El silencio disuadió y sofocó la oposición al gobierno.

Específicamente, en los informes de instituciones internacionales así como de organizaciones humanitarias, se encuentran casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, uso excesivo de la fuerza, impunidad, procesos judiciales ilegales, falta de justicia y reparación, y mucho más. mencionado. . .

Una crisis humanitaria que duró diez años

La violación de los derechos humanos es parte de una crisis económica amplia y duradera. datos Comiendote (Estudio Económico de América Latina y el Caribe) muestra que El PIB de Venezuela no crece desde hace unos 8 años. segundo OshaOficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Seguridad alimentaria y nutrición Sigue siendo una gran preocupación en el país, ya que la tasa de desnutrición aumentó del 2,5 % en 2010-2012 al 27,4 % en 2018-2020 (FAO).

Esta crisis humanitaria, que figura entre las peores de este milenio junto con la crisis de Siria, Afganistán y Ucrania, ha provocado Migración forzada desde más 7 millones de venezolanosEs otra razón que impulsa a los países de la región a buscar una solución a la situación política y económica interna. Con el estallido de la guerra en Ucrania, no solo los países de la región están interesados ​​en resolver la situación, sino que también Estados Unidos y países europeos quieren restablecer las relaciones con el gobierno venezolano. por sus vastos recursos petroleros y minerales.

Así que el gobierno usa este interés a su favor. Las conversaciones con la oposición no se reanudaron hasta que ambas partes acordaron la cuestión. elo Disolución de fondos estatales ubicados en el extranjero, que están valorados en alrededor de un dólar 3 mil millones. Durante la Cumbre de México en noviembre pasado Maduro Declaró abiertamente que la fecha de las elecciones presidenciales dependería del levantamiento de las sanciones internacionales, lo que, a su juicio, es la principal causa de la crisis humanitaria venezolana.

Continúa la represión política

Según el último informe de una ONG venezolana, Corte CriminalEntre enero de 2014 y marzo de 2023, 15.792 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela. En la categoría de “presos políticos” se reportaron 12 personas en el primer trimestre del año, y al 31 de marzo de 2023, el número de detenidos. El número de presos políticos registrados en el país es de 283. Con una oposición tan dividida y la ligera mejoría económica que ve Hacerse rico Sólo los más ricos, no es seguro, sin embargo, que elecciones «potencialmente» democráticas conduzcan a Restablecimiento del estado de derecho e indemnización de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Este artículo fue escrito en colaboración con Orizzonti Politici y Affari Internazionali, IAI Magazine, como parte de un proyecto sobre crisis humanitarias en el mundo.