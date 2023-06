¿Escapar del laboratorio? A ver que dice el virólogo chino; Actualizaciones » ILMETEO.it

Covid: ¿escapar del laboratorio? A ver que dice el virólogo chino; actualizaciones

Covid y la hipótesis china de la fuga del laboratoriovirólogo e inmunólogo chino, Jorge Gaoquien fue el responsable de CDC chino Hizo declaraciones, respaldadas por algunos datos, sobre Nacimiento Enfermedad del coronavirus en el laboratorio. el Gobierno chinosobre eso, Siempre rechazó las hipótesis. Todo comenzó en un laboratorio en Wuhan. Pero en cambio, Gao cree que sí, dijo en una entrevista con BBC English Radio. «Uno siempre puede sospechar algo». «Es una ciencia», dijo, «no descarte nada». Vamos a ver que pasó.

Gao, como mencioné antes SkyTG 24Dejó el CDC en China el año pasado y ahora es vicepresidente de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China. Le dijo a la BBC que hubo algún tipo de investigación oficial en el Instituto de Virología de Wuhan.‘El gobierno organizó algo’Agregó, explicando que los CDC chinos no estaban involucrados. Sí, esto ha sido revisado en laboratorio por expertos de la industria.Y Respondió cuando se le pidió que aclarara si otras agencias gubernamentales estaban involucradas en la investigación. Y sus palabras confirman la BBC, Son el primer reconocimiento de cualquier forma de investigación oficial. Gao dijo que no conocía las conclusiones, pero escuchó que el laboratorio tenía un certificado de luz verde. “Creo que llegaron a la conclusión de que estaban siguiendo todos los protocolos -dijo- y no encontraron nada malo”, dijo.

Y Wang LinfaUn científico de Singapur apodado «Batman» que estaba en el Instituto de Virología de Wuhan en enero de 2020 dijo sobre un colega del instituto que estaba preocupado por la supuesta fuga del laboratorio. Wang colabora regularmente con el virólogo Shi Jingliconocida como «Batwoman», y dijo que Allie le había ordenado que lo hiciera Ella «no durmió durante un día o dos» preocupada de que «podría haber una muestra en su laboratorio que ella no conocía, pero con un virus, contaminó algo y se escapó»..

Según Wang, el virólogo revisó sus muestras sin encontrar ningún problema y no hay ninguno. «No hay posibilidad» de que «Batwoman» O uno de sus empleados oculta pruebas de la fuga del centro de investigación porque todos siempre actúan como si nada hubiera pasado. Agregó que la viróloga siguió su sugerencia de tomar muestras de sangre de sus empleados para verificar si tenían anticuerpos contra el covid en enero de 2020, y todas las pruebas resultaron negativas. «Realmente no sabemos de dónde viene el virus, la pregunta sigue abierta», concluyó Gao en sus declaraciones a la BBC.