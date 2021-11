«Ven a visitarnos», «No, gracias», dos picas sexys – Libero Quotidiano

Dos de espadas resonando lo que Rita Dalla Chiesa recortado a Barbara Palumbelli a muy cierto. Presentador foroDe hecho, le envió un mensaje en video pidiéndole que la visitara en el antiguo estudio: «Hola Rita, estoy en este estudio que todavía es tuyo. No te preocupes, no he tocado nada». Luego la invitación oficial: Te queremos aquí. ¡Vamos, ven a visitarnos! «.

Sin embargo, la invitada fue amablemente rechazada por la anfitriona Silvia Tovanen, quien habló de una herida aún abierta. «Todavía no puedo mirar foroDala Chiesa, quien dirigió el programa en Rete 4 durante 20 años, explicó: «Si me pasó a mí en el video, Cambiar de canal inmediatamente. No puedo hacer eso. Uno ha tenido tanto amor en la vida. En el trabajo fue mi gran amor foro«.

Luego, la presentadora también habló sobre el dolor de perder a su madre, quien falleció a los 52 años debido a un infarto repentino. Dalla Chiesa dijo que la escuchó por teléfono media hora antes de la tragedia. “Hablo muy poco de mi madre, de hecho casi nunca. No hablo de eso porque no puedoElla dijo que se movió.