Bonos de construcción, Rovinj (Ingresos): «Fraude por alrededor de mil millones, incluso carniceros que pagaron facturas para trabajar en edificios»

Mismo mil millones de euros. Esta es la cantidad de daño a la tesorería del estado. trucos Registrarse en Bonos de construcción. La confirmación llegó el 14 de noviembre directamente del Director de la Agencia de Ingresos, Ernesto Maria Ruffiniquien habla con media hora más En Rai 3, tuvo que actualizar el saldo de fraude por encima de los 800 millones de euros que se calculó hace diez días. Un número que, para Ruffini, también justifica Daño Beneficiarios de las instalaciones a partir del viernes cuando Porque Decreto antifraude Se ha vuelto inaccesible una plataforma fiscal para informar la asignación de créditos y descuentos en facturas. Sin embargo, este es un problema, explicó el número uno de la agencia, que se debe resolver a partir de Inicio de la semana.

«La cantidad total de recompensas de casas fraudulentas, incluida la Superbonus, es de hasta 950 millones de euros, casi todos están monetizados ”, declaró Ruffini. Agregó:“ Recibimos informes de la ciudadanía, hicimos una serie de controles y revisamos los más diversos: trabajos que se facturaron pero se dejaron solo en papel, Facturas emitidas por empresas ajenas a la construcción, De Verdad Los carniceros que emitieron las facturas para obras de construcción ”. Recalcó que“ fue precisamente por eso que la intervención era urgente ”y por eso el gobierno eligió la vía prácticamente obligatoria del decreto. sobre Controles preventivos, desde la visa para cumplir con todas las bonificaciones de construcción: no solo la Súper Bonificación (como ha sido hasta ahora) sino también la Bonificación de Renovación, Bonificación de Fachada y Bonificación Ambiental. La maniobra es necesaria para evitar abusos y fraudes, por lo que ha tenido el efecto colateral de obligar al departamento financiero a: Suspender temporalmente la operación La plataforma a través de la cual se gestiona la venta de descuentos, junto con todas las opciones relevantes. Rovini ahora asegura a todos los elegibles para el servicio que el servicio se restablecerá: «Sogei está actualizando los sistemas de TI para cumplir con los nuevos requisitos, comenzando por ofrecer visa de cumplimiento para todas las bonificaciones, y no solo el 110%. Luego, todo volverá a la normalidad».

Mientras tanto, el estudio parlamentario del decreto promete estar ya activo, con fuerzas políticas a partir de Movimiento de 5 estrellasy exigir acciones correctivas para evitar la desaceleración del negocio. Entonces las partes se involucrarán al mismo tiempo en este juego, en un juego decreto fiscal pero también maniobra En particular, la distribución de 8 mil millones para recortes de impuestos. Como agencia de ingresos número uno, Ruffini no se pronunció sobre el destino del «tesoro», solo mencionó una de las opciones más populares sobre la mesa: Reducir las tasas del impuesto sobre la renta de las personas físicasLo que, según el funcionario, provoca un salto incluso «por ganar un euro más». Sin embargo, hubo un llamado de su parte y apuntó a no desperdiciar los recursos disponibles: solo así se puede sentir realmente la interferencia en la billetera de los contribuyentes. Ningún temor por los bolsillos de los ciudadanos debería derivarse de la publicidad. Reforma catastral. Un proceso, afirma Ruffini, que se llevará a cabo solo con fines ilustrativos, por ejemplo, también es útil para que la protección civil obtenga una imagen real de los edificios en zonas sísmicas.