¡Ven a la carrera de Francia y el primero del grupo! – Deportes OA

20.30: Eso es todo por hoy, fecha para los próximos partidos de voleibol en Europa. ¡Gracias por seguirnos y que tengas una buena noche!

20.29: Dobla los números de Conegliano para Haak y Gray con 11 puntos, y 9 para Janari. Nada en dos dígitos en Mulhouse ya que Paradzyk fue el máximo anotador con 9 puntos.

20.27 horas: El fusil sufrió solo en la primera parte del partido y luego se despegó en la etapa central de la segunda y en la primera parte de la tercera, ganando sin particulares tirones. Mejor jugadora en Alicia Gennari, muy buenos De Gennaro y Walloch

20.26 horas: En menos de hora y media, Carraro vence al Imoco Conegliano por 3-0 (25-22, 25-14, 25-18) en el Mulhouse y consigue su segundo triunfo consecutivo en la Champions League en el primer partido. Tras ganar el Mundial de Clubes en Antalya

18-25 Mano de Gennari y Conegliano conquistan su segunda Champions consecutiva y vuelan a lo más alto de la clasificación de grupo

18-24 Plummer sale disparado

17-24 Balón libre de a. llevar

16-24 victorias rápidas de van Avermaet

15-24 Salir de los ayunos por Van Avermaet

15-23 Error de servicio Mulhouse

15-22 Invasión de Conegliano Grid

14-22a. Victorias de Country Hack

13-22 Salida gris del Distrito 2

12-22 diagonal por A. Haak del Distrito 4

11-22 Toque ganador de Carraro

11-21 Mano sale Coneo del Distrito 4

10-21 Vincent Lupien del Distrito 4

10-20 Vincent Oliveira despeja la red desde la Zona 2

9-20 paralelo a Gray desde Distrito 4

9-19 Muroooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaaaay

9-18 Gennari gana en diagonal desde el Distrito 4

9-17 entrega a. Hackear en el tubo

8-17 Manu fuera de Genari del Distrito 4

8-16 Error de servicio de Conegliano

7-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-15 en la primera parte de Van Avermaet en la red

7-14 Servicio de falta en Mulhouse

7-13 Vincente A. Haak del Distrito 4 en diagonal

6-13 Diagonal Plummer, ganador del Distrito 4

6-12 Error de servicio de Conegliano

5-12 de A.Hack del Distrito 4

5-11 ENSAMBLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

5-10 manu de Gennari por tubo

5-9 Muroooooooooooooooooo Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-8 corte diagonal desde la segunda línea

5-7 Falta de regate de Wolosz

4-7 Falta en el primer tiempo de Squarcini

3-7 Error de servicio de Conegliano

2-7 Qatari Grey Zona 4

2-6 tubo espacial Haak

2-5 Balón de Oliveira empujado desde la Zona 2

1-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Gennariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1-4 Ayuno de Ljubljana

1-3 conos exteriores de la zona 4

1-2 de nuevo el diámetro del gris del área 4

1-1 entrega gris en el tubo

1-0 Coneo en diagonal desde la Zona 4

14-25 Ataque de Oliveira por fuera, el cañón controlan al segundo grupo con gran espesor

14-24 Error de servicio Mulhouse

14-23 Muro de Avermaet

13-23 Error de servicio de Conegliano

12-23 Gray fue noqueado por Manu del Distrito 4 en el final más emocionante del partido

12-22 en la Cuadrícula A. Hack del Distrito 4

12-21 aún en la primera mitad detrás de Squarcini

12-20 primer tiempo Squarcini

12-19 fuera de Roseau desde el Distrito 2

12-18 Diagonal Gris Zona 4

12-17 Muroooooooooooooooooooooo de Isabel Hack en Anna Hack

12-16 Haz esto en Coneo driblar

12-15 Error de servicio de Conegliano

11-15 Radial Gris Zona 4

11-14 Manu Oliveira del Distrito 2

10-14 Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

10-13 Muroooooooooooooo Woloooooooosz

10-12 invasión de Conegliano

9-12 Muroooooooooooooooo Gennariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

9-11 Vincent Hack del Distrito 2 con un bloque de uno

9-10 distrito 2 A. Haak latitud gana

8-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-9 Diagonal Win Hack de la Zona 2

8-8 As Meyer otra vez

7-8 As Mayer

6-8 Error de servicio de Conegliano

5-8 Servicio de falta de Mulhouse

5-7 Paradzhik rápido

4-7 Magic Haak que da la vuelta y coloca una diagonal muy estrecha desde el Distrito 2

4-6 Loop Hack desde la segunda línea

4-5 ayuno de Paradzik

3-5 Qatari Gray de la Zona 4

3-4 estrecho diagonal coneo desde zona 4

2-4 Error de servicio Mulhouse

2-3 Error de servicio de Conegliano

1-3 toque y exuberante para la segunda intención

1-2 medio tiempo Ljubljana

0-1 Vicente Squarcini

22-25 Mulhouse saca falta y Conegliano gana el primer set!

22-24 Paradzik rápido

21-24 primera mitad Liubliana

21-23 Vincent Oliveira del Distrito 2

20-23 Error de servicio Mulhouse

20-22 fuera de la línea paralela a Haak desde la segunda línea tras Sahar y Loach

19-22 Falta de servicio de Mulhouse

19-21a. Hack gana del Distrito 2

18-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

18-20 Manu se sale de Squarcini en el balón libre

18-19 Toque ganador de Russo del Distrito 2

17-19 Error de servicio Mulhouse

17-18 Paradzyk de hielo

16-18 fuera de Gray del Distrito 2

15-18 Paradzyk de hielo

14-18 Error de servicio de Conegliano

13-18 Gris Radiante Zona 4

13-17 Zona 2 hack ball propulsado

13-16 Gy equivalente del asiento 4

13-15 hack diagonal desde la segunda línea

13-14 Error de servicio de Conegliano

12-14 hazlo en el regate de Mulhouse

12-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaan

12-12 Error de servicio Mulhouse

11-12 Paradzik rápido

11-11 Muro Meyer en gris

10-11 Manu de Coneo

9-11 Genari sin bloque del Distrito 4 en paralelo

9-10 Diagonal Oliveira del Distrito 2 gana

8-10 Muroooooooooooooooo Gennariiiiiiii

8-9 Vincent Gennari del Distrito 4

8-8 error de regate Meyer

8-7 Error de servicio de Conegliano

7-7 primera parte Squarcini

7-6 tubo Paradisk

6-6 tubo gris

6-5 victorias de Hack del Distrito 4

6-4 primera mitad detrás de Paradzic

5-4 Loop Hack desde la segunda línea

5-3 ayuno Paradzik

4-3 Fallo de servicio de Mulhouse

4-2 pared de paraíso

3-2 Paralelo Oliveira de la Zona 2

2-2 cono exterior de la zona 4

2-1 Rápido Liubliana

2-0 el diámetro estrecho de un Zone 4 Coneo

1-0 Oliveira de la Zona 2, paralelo

19.00 horas: Welch, Huck, Squarcini-Lupian, Gennare y Gray y De Gennaro por Conegliano

18.59: Anna Hack en el campo

18.58: Los equipos se alinean al fondo del campo. Veamos los hexágonos

18.55: En el centro belga Silk Van Avermaet (jugadora del lateral contrario en la selección) jugaron la experta belga Helen Rosso, ex Busto, Novara y Módena, la colombiana Amanda Cuneo, ex Filotrano, Legnano y Coligno, y la bosnia Ajla Paradzik, la libre es la francesa Lea Soldner.

18.53: Mulhouse es un tipo de juego multinacional donde juegan atletas de siete países, además de Francia, algunos de los cuales han jugado en Italia en el pasado. El once inicial que alineará Salvini incluye a la ex campeona de la Serie A1 en la sala de control, la diseñadora argentina Victoria Mayer, quien ha vestido la camiseta de Chieri y Busto Arsizio en las últimas temporadas, y la contraria es la francesa Julie Oliveira-Souza.

18.51 horas: Para el técnico de Imoco, seguirá siendo una oportunidad para dejar algo de espacio a los que jugaron menos en Antalya. Una carrera especial para la campeona de la Copa del Mundo Isabelle Hack, que encontrará a su hermana Anna con el maillot de Mulhouse al otro lado de la parrilla.

18.49 horas: Las venecianas, sin embargo, podrán capitalizar la gran ilusión de la victoria en Turquía ante el Vakifbank de la ex Paola Egonu y no podrán permitirse abrir paso ante una formación, la francesa, de cierto nivel inferior pero que querrá hacerlo bien dentro de los muros amistosos contra competidores con títulos.

18.46 horas: Los de Santarelli empiezan a tener expectativas favorables pero los cuatro partidos muy intensos disputados en cinco días la semana pasada en Antalya hay que tirarlos por la borda.

18.43: Debut como campeones del mundo con los venecianos de Conegliano que subirán al escenario de Francia ante el Mulhouse dirigido por el italiano Francois Salvagni, derrotados en su debut sobre el campo por el desarrollador polaco Rzeszow, con la tarea de llevarse a casa los tres puntos que permitirán para saltar a la cima del ranking del grupo que también incluye húngaros de Vasa Obuda Budapest y Developers Rzeszow.

18.40: Buenas noches amigos de OA Sport y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la segunda jornada de la ronda preliminar de la Liga de Campeones Femenina de Voleibol entre Mulhouse y Carraro Imoco Conegliano.

