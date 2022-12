Fecha de lanzamiento, con modo Arena gratuito para todas las versiones – Multiplayer.it

Era Próximo Xbox y Steam en marzo de 2023. Se anunció un nuevo tráiler que también introdujo un nuevo tráiler. El modo libre se llama Arena.. Información compartida a través de IGN USA. Puedes ver el vídeo a continuación.

por ahí La descripción oficial del video. Dice: “Mira lo nuevo modo arena Llegando a Sifu, el excelente juego de lucha de artes marciales. Arenas estará disponible en todas las plataformas en marzo como parte de una actualización gratuita que coincidirá con la llegada del juego a Xbox y Steam también».

desarrollador Reclamaciones de Sloclap: «Completar arenas con éxito desbloqueará gradualmente un nuevo lote enorme de modificadores, que duplican la cantidad actual del juego y agregan movimientos alternativos a las capacidades de kung fu del personaje principal. Completar nuevos desafíos de arenas también desbloqueará nuevos trucos y nuevos atuendos exclusivos».

https://www.youtube.com/watch?v=wO7vQrjJ- Vale

lo menciono antes Sifu ya estaba disponible en PC, pero a través de Epic Games Store, no a través de Steam. En cuanto a las versiones de consola, en el momento de escribir este artículo, el juego está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. En marzo de 2023, el juego también estará disponible en Xbox.

Explicamos en nuestra reseña que “Sifu nos ha impresionado tremendamente. Es un título mecánico de granito, respaldado por un diseño digno de puros veteranos del desarrollo, que no teme ser demasiado exigente y logra sorprender incluso desde el punto de vista técnico. No es especialmente longevo (sobre todo si eres un jugador de muy alto nivel), pero es un gran título cuanto menos, muy recomendable para los amantes de la acción y los desafíos despiadados. Si tan solo este fuera el segundo trabajo de Sloclap y ya habían crecido hasta este punto, no nos atrevemos a imaginar lo que podrían hacer en Next match.