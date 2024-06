Vasco Rossi: No a los sinvergüenzas del mundo El Comandante elogia los sesenta mil San Siro y “dedica” la República de Asilo al Primer Ministro Meloni

Título de Sesenta Mil Pandillas: Si, todavía estamos aquí. Y cada uno se mira al espejo y está ahí en el espejo Vasco. El del escenario, como esta vez, como siempre. San Siro, esta es su 31ª vez aquí y sumará seis más, hasta el 20 de junio. De vez en cuando, cerca de medio millón de miembros de la citada pandilla llegarán al estadio, que tanto se celebró este año.







(Foto Trusillo)

Como dijo el alcalde de Milán cuando le pasó un rollo de lo que fuera, Vasco batió récords de audiencia y de emociones en Milán. Y aquí estamos, y tiene sentido decir esto también. Líder Comienza el ritual a tiempo y luego vete. Entre el público, un encuestador podría sentir un escalofrío y irradiar felicidad: la persona que se hacina aquí, en la primera ola de calor del año, es una muestra perfecta de la población, edad, riqueza, tal vez incluso tendencias perfeccionistas, hay de todo y más. Y ha estado así durante años.

Era 1990, era 10 de julio y la gira se llamaba Frente al escenarioLo que sí podemos estar seguros es que cada uno de los sesenta mil suma a lo largo de la velada, sin forzar nada sino sólo por instinto natural, un pedacito de lo que dijo Vasco ese día, describiendo otro estado emocional de rebeldía en el rockero a lo largo de los años. un shock de disgusto que… Provocado por el populismo barato de hoy y los eslóganes fáciles de millones, bombardeados todos los días: «He tenido problemas para hacerme entender por mucha gente que gobierna, pero estoy seguro de una cosa, mis fans.» Siempre entendiste cada línea de cada canción mía”.







(Foto de Trusillo)

Es decir, siempre lo tomaron de la manera correcta, y si él lo sentía y quería lucirlo, tenía todo el derecho a hacerlo. El estado de la figura es exquisito, y la domesticación de una vida de opulencia vale la pena, como lo indican el sombrero y la perilla sal y pimienta. Pedro Gabriel La gran pantalla cuádruple detrás de ella refleja cada arruga y cada pequeña expresión. Pero lo que importa es el centro preciso de la enorme pantalla, que apunta al cuerpo que lo simboliza todo, aquello alrededor de lo cual siempre giramos: hay un enorme corazón estilizado, que late y su efecto es maravilloso, parece una creación. Piero Ángela Psicodélicos y coloridos, los temas finales eran probablemente 37 como conciertos, quién sabe si alguien los contó: incluso la entrada basada en pandilla blasco Y República de Asilo – con la tipografía «personalizada» del Primer Ministro Meloni – ocupando el corazón de todo el estadio. De más está decir que no faltan sutiles referencias al país, lugar y hora de su llegada. Burbujas El rock grita: ¡Bienvenidos a Milán para beber! Eran los tiempos, y eso definitivamente era coca, seguro. Un concierto con joyas perdidas hace mucho tiempo (jenny esta loca) Y con los clásicos impenetrables, Vasco habló de una variedad social, social y antisocial, no nos confundamos, y el espejo permanece intacto, todos lo miran, todos bailan y cantan y – será una impresión – todos piensan. al mismo tiempo: sobre sí mismo, sobre Blasco, sobre lo que fue y los más afortunados de lo que será.







(Foto de Trusillo)

Y las canciones siguen ese ritmo que es muy vital, pasan todo lo obligatorio, pasan Salidaque sigue caminando mirando al suelo y al final sólo Vasco es capaz de cantar a la perfección y con efecto preciso el “tal vez pero tal vez pero sí” con el que concluye cada discurso.

¿celebrar? Por supuesto, Dios no lo quiera. Todos los que escribieron grandes canciones en aquellos años dorados hoy buscan una forma diferente de hacer lo mismo: celebrar. Vasco es como el seleccionador nacional de los que todavía están aquí, da la convocatoria y llega todo el mundo. Calculando que era posible llenar San Siro no siete veces, sino siete veces siete -más o menos-, quemaron billetes y garantizaron el regreso hasta permitir lo inaudito, o casi inaudito: es decir, que partiera para una serie de shows en vivo y dos presentaciones en vivo. Días antes la principal cadena de televisión, Rai 1, retransmitió íntegro o casi íntegro uno de sus conciertos: Circo Massimo en Roma, 2022. ¿Significado? Conócete a ti mismo y vuelve a correr esa carrera perfecta: Mientras tanto, el corazón late en el escenario siempre, hasta el final. En conclusión, el verbo a utilizar en casos similares es exactamente el verbo científico: sensibilizar. Ellos mismos, los de Blasco, gente toda de buena voluntad. Una acción que hace un gran trabajo y te devuelve al mundo. Y probablemente no sea una coincidencia si digo eso.